$!La mayoría de los estudiantes prefiere las clases presenciales

La “Consulta Nacional La Voz del Estudiantado ante el COVID-19 y sus aprendizajes” revela que el 68.83 % de los estudiantes de Inicial y primer ciclo de Primaria opina que ha aprendido mucho al recibir clases desde casa. Sin embargo, el 29.24 % dice que ha aprendido «más o menos, algunas veces», y el 1.93 % expresa que no ha aprendido.

Inicial y primer ciclo primario

Preguntados sobre si les gustan las clases a distancia, el 82.50 % afirma que sí y un 17.50 % expresa que no. El 71.30 % expresa que se ha sentido bien y que le gustan mucho las clases a distancia, el 23.00 % comunica que solo a veces le gustan las clases a distancia y un 5.70 % expresa que no le gusta recibir clases desde casa.

Los niveles más altos

Ante la pregunta “¿cuál ha sido el medio que más has utilizado para tomar tus clases?”, el 45 % de los estudiantes señala que el celular/ WhatsApp es el medio que más han utilizado, seguido de los cuadernillos 22.80 %, la computadora 15.10 %, televisión 11.30 %, tableta un 5.50 % y la radio un 0.20 %.

El 68.60 % del segundo ciclo de primaria y secundaria considera que ha comprendido todas las clases o la mayoría de ellas en la modalidad educativa a distancia. El 28.60 % expresa que ha comprendido poco y el 2.80 % considera que no ha comprendido nada.

Problemas diversos

El 47.80 % reportó haber tenido alguna dificultad al tomar sus clases desde la casa. Entre los problemas que citan está problemas de conectividad, ya sea por tener precaria conexión a internet o por no tener acceso a internet.

También que los apagones impedían ver todas las clases o que no entendían bien cómo iba a realizar las clases. Otro grupo afirma que se sentía con poca motivación y poca capacidad para concentrarse; dificultades en el acceso y tenencia de tecnología, no contar con un lugar tranquilo para tomar sus clase y aotros no les llegaron los cuadernillos a tiempo.

Otras preocupaciones de los estudiantes son que les dé COVID-19 o a una persona querida, reprobar el curso, que bajen sus calificaciones y tener que durar más tiempo sin ver a sus amigas y amigos de la escuela.

La OEI concluye que los resultados llevan a reflexionar sobre la necesidad de apoyo socioemocional al estudiantado y las familias, pues los sentimientos de preocupación de los alumnos ante la posibilidad de contagio de COVID-19 requieren de acciones inmediatas y oportunas.

Agrega que, el hecho de que el cuadernillo sea uno de los recursos más utilizados podría estar indicando que los estudiantes requieren continuar contando con materiales y recursos impresos que apoyen sus aprendizajes.