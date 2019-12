$!La República Dominicana no está en capacidad de competir en PISA

“Lo hemos dicho siempre, PISA no evalúa el aprendizaje de los contenidos que se imparten en las escuelas, ni el ejercicio de los docentes, sino las competencias que tienen los estudiantes a los 15 años”, es la primera respuesta que da la presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) a los resultados de la prueba PISA 2018.

Xiomara Guante dijo que el entorno o el contexto y las políticas públicas influyen bastantes en esos resultados y que es por esa situación que el gremio magisterial por eso la mantiene la postura de que no se debe evaluar a los estudiantes dominicanos igual que a los de otros naciones de mucho mayor desarrollo.

“Esos resultados, lo que tienen que hacer es que haya una evaluación de arriba abajo del sistema educativo, en el entorno en que se desarrolla la docencia, de la cantidad de estudiantes que tenemos en las aulas y el momento en que se comienza escolaridad de los alumnos”, comentó Guante.

Asegura, que no busca justificar el bajo rendimiento de los alumnos dominicanos, sino hacer notar que existe una deficiencia en el nivel inicial que necesariamente se revierte en esos resultados, porque como en el país no se atiende ese nivel inicial, los niños entran más tarde a las escuelas, con cinco y seis años, y, por tanto, cuando llegan a los 15 años no pueden tener nunca las competencias que tienen los de otros países desarrollados.