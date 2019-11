$!“La tecnología puede estresar al maestro, porque está acostumbrado al pizarrón”

Has tocado el punto clave de todo el tema. Hay que empezar para que el nuevo docente que se incorpore en la universidad ya hayan tenido el contacto con la tecnología, pero desgraciadamente no es así, se sigue enseñando igual.

A todo tipo, pero luego hay cosas específicas, pero no hacemos programas con etiquetas, es decir, no buscamos programas para chicos con parálisis cerebral, o con síndrome de Down, o ciegos. Son los mismos programas, lo único es que le ponemos lo que llamamos las trampas digitales, que son ayudas para que lo puedan conseguir.

En Uruguay, con el Plan Ceibal (es un proyecto socioeducativo ), en Argentina, es decir, todos los gobiernos han ido, de alguna forma, impulsando este tema, pues hoy día no se puede entender la educación sin tecnología, es algo absurdo. Nos guste o no, hay profesores entusiastas, hay profesores que no quieren saber nada de la tecnología, y hay que respetarlos, pero la tecnología está ahí y hay que intentar entre todos aprovecharla y que sean los alumnos, cuando finalicen sus estudios, pues que tengan la formación y las competencias digitales y curriculares.

Con todas estas barreras, ¿cuál sería la salida en lo inmediato?

Actuar en distintas capas, formar al profesor que está ahora en las escuelas, sobre todo insistir en el tema de la inclusión, que es donde se debe incluir recursos, el siguiente escalón son los docentes que están en las escuelas o institutos de secundaria, el siguiente sería la universidad.

Lo que se hace en muchos sitios, muchas veces es un máster, un curso de especialización, no está mal, participo en algunos de ellos, pero no es suficiente y habría que hacer algo más profundo.

Ahora tenemos la tecnología y podrían hacer cursos a distancia, online sobre estos temas. Pienso que si los gobiernos destinaran recursos a videotutoriales sobre el uso de la informática en el campo de la discapacidad, creo que vería un gran avance.

Hoy día con la tecnología no hace falta, tampoco gastar muchísimos fondos económicos, sino que se puede hacer de una manera con poco costo y mucha repercusión.

Lo ideal es que los 67 software se acompañen de videos tutoriales de cómo utilizarlos en el aula.

¿Qué sería más conveniente que una persona con un tipo de discapacidad enseñe a sus pares u otra que no tenga ninguna condición?

Una pregunta interesante... La persona que tiene una discapacidad la conoce bien a fondo, es decir, y es más creíble, es decir, si soy ciego y viene una persona a darme un curso y es vidente bien, pero si es ciego, me lo creo más, porque él lo vive más todo el día y es más fácil que aprenda más fácilmente.

En ese sentido, me acuerdo de un curso que hice de lengua de señas y desde el principio hasta el final, solamente tuvimos relación con la persona sorda, no había forma de comunicarse con él que no fuese por señas.

Es igual cuando se trata de aprender un idioma, es más conveniente que el profesor no sepa o no hable la lengua materna del estudiante.

Me parece que sí, la iniciativa puede ser importante, sin que se convierta en un gueto o exclusión ni se prolongue en el tiempo.

¿Se está haciendo esa política en algunos de los países que mencionó?

No conozco ninguna. La que tú me has comentado, así que la iniciativa se puede reproducir, me parece muy interesante.