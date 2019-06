La Unesco aconseja capacitar a maestros para ayudar a estudiantes migrantes

Al tomar en cuenta que el número de niños migrantes y refugiados en edad escolar en todo el mundo ha aumentado en un 26% desde el año 2000, el Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo (Informe GEM, por sus siglas en inglés), de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) publicó un nuevo documento con énfasis sobre importancia de la preparación de los sistemas educativos para responder a las necesidades de niños migrantes y refugiados.

Según el documento, lo primero que le afecta al niño es su capacidad de aprendizaje, por las experiencias traumáticas de abandonar sus hogares, durante su viaje o al establecerse en una nueva comunidad o país.

En ese orden, en el informe se apuesta a capacitar al maestro para que pueda enfrentar satisfactoriamente la situación y brindar apoyo psicosocial a los niños que han pasado por eventos traumáticos.

Manos Antoninis, director del Informe GEM, dijo que los maestros no son y nunca deben ser considerados como especialistas en la salud mental, pero pueden ser una fuente crucial de apoyo para los niños que sufren traumas si se les brinda la capacitación adecuada.

El documento discute la importancia del aprendizaje socio-emocional como una forma de brindar apoyo psicosocial y desarrollar la resiliencia y el manejo de estrés a través de discusiones grupales interactivas y dramatizaciones.

El informe especial cita el testimonio de una maestra a quien identifican como Jenny, docente de una Clase de Bienvenida para niños migrantes recién llegados a Alemania dijo: “Hay un niño que estuvo detenido en Irak: si le gritas, sale corriendo de la habitación y no regresa. No he tenido entrenamiento formal. Y sí, me he sentido abrumada. A menudo, los maestros no se dan cuenta de que los niños traumatizados no pueden aprender como otros niños. Estos niños a menudo se han convertido en jefes de familia. No tienen una zona de confort para sanar de su trauma”.

Explican que así mismo, la migración masiva de venezolanos a diferentes países de América Latina genera también cuestionamientos en torno a temas de trauma infantil e inclusión escolar. El Informe GEM explorará en un estudio de caso, disponible próximamente, la situación de la inclusión educativa de los migrantes venezolanos en Colombia.

En la ausencia de centros de salud, las escuelas a menudo desempeñan un papel clave restaurando la sensación de estabilidad en los niños, por ello, aunque los maestros no son especialistas en salud mental, necesitan tener un conocimiento básico sobre los síntomas de trauma y de cómo ayudar a estudiantes que sufren dichos síntomas.

Diversas ONGs, incluyendo el Comité Internacional de Rescate, iACT y Plan International, ofrecen programas que forman maestros para enfrentar el desafío del trauma infantil en el contexto escolar, sin embargo, su alcance no es suficiente y muchos profesores no tienen las capacidades necesarias para enfrentar este reto.

Indica el informe que el aprendizaje socio-emocional es útil en situaciones no tan graves, pero para casos más complicados es necesario contar con personas especializadas y capacitadas.

“La participación de los padres de familia es también importante para que las actividades del aprendizaje socio-emocional continúen en casa. Por ejemplo, un programa en Chicago busca aliviar síntomas de estrés en mujeres y niños de primaria que migraron de México mediante actividades durante y después de la escuela y visitas al hogar con el fin de mejorar el trabajo escolar, la salud infantil y la comunicación familiar”, dice el documento.