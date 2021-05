$!Las escuelas del país son vulnerables por diseño, construcción y falta mantenimiento

Promesa de reparar todas las escuelas

“No quedará ninguna escuela sin reparar, el proceso de acondicionamiento no se va a detener hasta que concluyamos, queremos ser francos y sinceros, tenemos deficiencias de décadas acumuladas, hay escuelas en la capital que en 20 años nunca se pintaron, ni repararon sus sistemas sanitarios, que no fue remozado su mobiliario. La principal prioridad era construir, no acondicionar”, agregó Fulcar.