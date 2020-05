$!Madres narran sus experiencias con clases virtuales

La suspensión de docencia presencial en el país, debido a las medidas de aislamiento impuestas por el Gobierno para evitar la propagación del COVID-19, representa un cambio en el sistema educativo que se vio en la necesidad de ofrecer clases de forma virtual.

Los niños y adolescente cambian su rutina para adaptarse a la nueva modalidad, pero ¿cómo se sienten con los padres con el resultado de este proceso educativo?

Para Rosa Batista, residente del sector San Isidro en Santo Domingo Este, el proceso educativo implementado por las autoridades le resulta “pésimo y mal organizado”.

“En mi caso soy madre de tres niñas de nivel inicial y a diario tenemos mucha dificultad con el acceso a internet, el cual es lento y constantemente se pierde la conexión”, explica Batista.

Sus hijas están inscriptas en un colegio privado e indica que el pago de las mensualidad en el transcurso de esta cuarentena se mantiene igual que en tiempos normales.

“No estoy de acuerdo con eso, ya que el colegio no cumple con todo lo establecido”, critica.

Para Batista esta la modalidad virtual no ha sido la mejor hasta el momento.

“No me ha gustado la modalidad virtual y no estoy conforme. Espero que se termine pronto y que no se repita por lo menos de la manera que se está implementando”, afirma.

Odelis Mendoza, residente de La Victoria en Santo Domingo Norte, señala que proceso educativo implementado por las autoridades es un poco difícil debido a la cantidad de tareas que asignan los profesores.

“Como padres tenemos que estar pendiente a las tareas y actividades que envían los maestros y considero que envían muchas asignaciones al mismo tiempo”, expresó.