Maestros exigen a Coopnama excedentes anuales y reducción de tasa de interés

El grupo Rescate al Bienestar Magisterio exigió este jueves a la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (Coopnama) la entrega de los excedentes anuales de los maestros, reducir la tasa de interés de los préstamos y mejorar la calidad de los productos que ofertan.

Mediante una protesta pacífica frente a Coopnama, decenas de profesores reclamaron mejores condiciones para sus socios y un cambio gerencial en la entidad.

“Hoy nuestra lucha es por el rescate de la Coopnama, a la cual los maestros llevan varios años haciendo reclamos para que se den algunas propuestas de mejoría”, explicó el profesor Santiago Ernesto Volquez.

El docente indicó que las propuestas de los delegados no son escuchadas, ya que hace años exigen que los excedentes anuales sean entregados de forma que los maestros puedan retirarlos y no que sean depositados en una cuenta que no puede ser tocada por estos.

De igual forma, exigen que las tasas de interés de los préstamos de inversión normal y gerencial sean rebajadas, porque son muy superiores a las de los bancos.