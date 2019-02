$!Mantener compromiso con la calidad educativa, desafío sustituto Navarro

La persona que sustituya en el Ministerio de Educación al renunciante Andrés Navarro tendrá que estar abierta a diferentes frentes de batalla si decide mantener el compromiso de mejorar los niveles de la educación preuniversitaria.

Por un lado está la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y otros gremios del sector que veían en Navarro a un enemigo del magisterio, por lo que hoy saludan su renuncia. En el otro están las organizaciones de la sociedad civil que esperan que siga la apertura al diálogo en el que participan y en tercer orden está el reto de alcanzar las metas presidenciales en materia de cumplir con la cobertura y la calidad de protección y atención integral a la primera infancia.

Mientras la presidenta de la ADP, Xiomara Guante, analiza los retos que le esperan al nuevo ministro desde el punto de vista de las demandas de los docentes, el representante de Acción por la Educación (Educa), Darwin Caraballo, menciona los puntos que tienen que ver con el compromiso con la calidad de la educación, la innovación educativa y romper con la inercia democrática de la llamada Revolución Educativa, que espera de resultados positivos.

En materia educativa, Guante espera que se le ponga contenido y se regularice el horario de los profesores de la Jornada Extendida y se convoque al concurso de oposición, para el ingreso y el ascenso en el sistema.

“Esperamos que la persona que llegue cumpla con las cosas que están sobre la mesa, porque los acuerdos no son con personas particulares, sino con instituciones”, dijo Guante.

Asegura que la gestión de Navarro significó un atraso para los profesores, por la cancelación de casi 10 mil maestros.

“Eso dejó una marca que no se va a borrar nunca en la mente, en los corazones de los docentes”, comentó Guante. Recordó que la Evaluación por el Desempeño que se hizo no es la primera, pero sí la más tormentosa, que empezó a finales del 2017 y todavía hay docentes a los que no se les ha completado su proceso.