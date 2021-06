$!Más de 200 mil estudiantes habrían desertado de la escuela en pandemia

La pandemia del COVID-19 cambió nuestros hábitos y sacudió fuertemente el sistema educativo dominicano que, de un porrazo, tuvo que implementar la educación a distancia, virtual y en casa, debido al confinamiento.

Sin embargo, la estrategia aplicada para el proceso educativo en medio de la pandemia no ha podido llegar a todos los sectores, y ocasionó deserción escolar, no solo en países vulnerables, como la República Dominicana, sino a nivel mundial.

Antes de la pandemia se registraba en el país una incidencia de inasistencia escolar de 9.0% y se espera un incremento de 13.2% y hasta de 17.9% en los escenarios moderado y severo, respectivamente, de acuerdo con los resultados de un estudio simulado presentado el 18 de julio de 2020 por la Vicepresidencia de la República, Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) y el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN).

“COVID-19 y la pobreza multidimensional en República Dominicana: Simulación del efecto de la pandemia en la pobreza multidimensional en República Dominicana”, contiene información individual para cerca de 13,000 personas y 4,110 hogares del Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN, 2019).

Esos porcentajes estiman que en un escenario moderado la deserción escolar se situaría en 237,000 estudiantes, con edades entre 5 y 20 años y en un escenario severo sería de 322,200 alumnos los que no tomarían clases en medio de la pandemia, de un universo de 1,800,000 que figuran en el sistema público dominicano.

El documento emplea el índice oficial de pobreza multidimensional para República Dominicana (IPM-RD), y examina seis posibles escenarios de cómo el cambio en la privación de indicadores cambia este índice. Los escenarios son: 1) acceso a servicios de salud ante enfermedad, 2) aseguramiento en salud, 3) acceso a la alimentación, 4) asistencia o deserción escolar, 5) sustento familiar y 6) informalidad.

En el caso de la dimensión de educación se empleó el indicador de “Inasistencia escolar” del IPM- RD. Este indicador considera privados a los hogares con al menos un miembro de entre 5 y 20 años de edad no inscritos en el sistema educativo o que estando inscrito no asistía a una institución educativa (excepto por discapacidad, enfermedad, o fin de estudios secundarios).

“Para identificar a los hogares propensos a afectación se atribuyeron privaciones a la población que asistía a la escuela pero que no contaba con computadora e internet en su domicilio. Este choque da cuenta de niños y niñas que no disponen de recursos informáticos para continuar sus estudios en un sistema de educación a distancia y que eventualmente podrían perder el ciclo escolar, o no recibir la calidad de educación que podría derivar en desigualdades educativas lo que eventualmente podría traducirse en una fuente de deserción escolar.”

Las autoridades del Ministerio de Educación implementaron el programa “Aprendamos en casa, preservando la salud”, con lo que se dio inicio el dos de noviembre de 2020 de un año escolar atípico y con miles de estudiantes sin acceso a dispositivos que les permitieran tener contacto con sus maestros, a través de esas plataformas. Tampoco cuentan con acceso al internet, vital para el proceso de aprendizaje.

Un estudio preliminar realizado por Acción Empresarial por la Educación (EDUCA) revela que en el país desertaron al menos 20,000 niños(as) y adolescentes, desde el inicio de la pandemia de COVID-19, lo que representa un 1.30% de la matrícula general del sistema público.

El levantamiento refiere que no están matriculados, pero estudian en casa o salas de tareas un 1.55% y los que estudiaban antes de la pandemia pero ya no representan el 1.30%, aproximadamente.

Los datos oficiales fueron solicitados al Ministerio de Educación, entidad que hasta la publicación de este reportaje no había ofrecido el dato, ni la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) ha realizado un levantamiento sobre la deserción escolar en medio de la pandemia.