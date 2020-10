$!Más de 500 maestros acuden a casting del Minerd para impartir docencia a distancia

El Minerd informó que trabaja con 13 productores de televisión reconocidos en el país, los cuales no identificó, y que cada uno de ellos ejerce su rol, en compañía de un equipo de técnicos de esa cartera.

Kaki Martí, profesor de televisión para el tercer grado de secundaria, afirmó que se realiza la audición de los profesores de las distintas asignaturas que van a impartir. Dijo que buscan profesores que puedan “comunicar, que sea empático, que tenga la capacidad de poder improvisar en algún momento. Que tenga pleno dominio de su materia y hemos visto docentes con un alto nivel”.

Mientras que la maestra Arelis Gil Rodríguez, docente del área de lenguas extranjeras, expresó su emoción y satisfacción de ser parte de esta nueva forma de impartir docencia. “Cuando me llamaron y me informaron que, debido a mi preparación me habían seleccionado para incursionar, me sentí feliz y agradecida” expresó la docente.

Isis Féliz, del área de matemáticas y robótica, dijo sentirse “muy honrada de que el Minerd le haya dado la oportunidad de demostrar que los docentes si queremos mejorar la calidad educativa del país. Para mí la educación está en mis venas, pues mis padres son educadores, y si soy una de las seleccionadas en esta etapa, prometo transmitir a través de las cámaras lo que he aprendido a lo largo de mi carrera”.

Las audiencias continuarán durante toda esta semana en los estudios del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep).