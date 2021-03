$!Minerd anuncia primera infancia y nivel inicial comenzarán clases el 6 de abril

El Ministerio de Educación (Minerd) anunció que iniciarán clases semipresenciales, el próximo seis de abril, los estudiantes de la primera infancia y el nivel inicial, en edades entre tres meses a cinco años y el primer ciclo de primaria, que son los niños que llegan hasta los ocho años. También, los de sexto grado, de las modalidades Educación Técnica y en Artes.

La segunda semana ingresan los de la modalidad del Subsistema de Adultos y, en la tercera semana de abril, el Segundo Ciclo del nivel primario. Seguirán el primer ciclo del nivel secundario y el segundo ciclo del nivel secundario en la modalidad académica.

En un comunicado, colgado en su página web, el Ministerio de Educación reiteró que 48 municipios cumplen con las condiciones sanitarias para el retorno a las clases semipresenciales, pues mantienen una tasa de positividad de menos de un 5 % de infección por el COVID-19.

Afirma que agiliza los trabajos de reparación de las escuelas de los 48 municipios que iniciarían clases el próximo seis de abril. El pasado sábado, el ministro Roberto Fulcar continuó con el recorrido para supervisar los trabajos de mantenimiento correctivo en las escuelas para que estén dotadas de agua, luz, sistema sanitario óptimo y del mobiliario necesario.

Manifestó que ese proceso de intervención de la planta física se desarrolla en más de 500 planteles en todo el país, y simultáneamente otro programa de acondicionamiento correctivo en unos 1,950 centros en los municpios que comenzarán docencia presencial.

Fulcar considera que se necesita que toda la comunidad educativa apoye el proceso para el retorno gradual, voluntario, progresivo, controlado y bajo consentimiento de las familias, de manera segura y digna.

“Estamos trabajando extensas e intensas jornadas todos los días para preparar el retorno a la semipresencialidad de forma segura y digna”, dijo Fulcar.

Pero el optimismo del ministro Fulcar contrasta con la posición del Comité Ejecutivo Nacional, de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), que insiste que se debe cumplir con los seis puntos que presentaron a las autoridades para el retorno a las aulas, y que aseguran no se han cumplido.

El profesor Eduardo Hidalgo, de la corriente magisterial “Eugenio María de Hostos”, quien precisa que “al día de hoy (ayer), no hay evidencias que en los centros que necesitan una intervención urgente en su planta física no se ha puesto un clavo”.

El dirigente magisterial expresó que: “El Ministerio lo que ha tenido es como una especie de campaña en los medios y en las redes, dando la sensación que todo está normal, cuando no ha cumplido con una sola de las condiciones que aprobó el Comité Ejecutivo Nacional de la ADP, por lo tanto, nosotros entendemos que para el regreso a clases, el Ministerio no ha creado las condiciones, y el magisterio no se siente seguro”.

De acuerdo a Hidalgo, por numerosas escuelas de los 48 municipios que iniciarían las clases, solo ha pasado una comisión del Minerd que les ha informado a los directores de centros, que están haciendo el levantamiento, pero que no saben cuándo estaría lista la planta física.