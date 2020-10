Minerd dice distribución de cuadernillos escolares culminará mañana

Iniciaran año escolar con espíritu crítico

Expresó que el camino a recorrer, refiriéndose al inicio del año escolar, no es cómodo, no es ligero, ni liviano y que por el contrario, es un sendero estrecho y complicado, de lo que todos deben tener conciencia.

Clases presenciales

Por otro lado, Fulcar se abstuvo de opinar sobre las declaraciones del presidente Luis Abinader de que el gobierno evalúa la opción de permitir a clases presenciales para los padres que así lo deseen.

“Yo no puedo considerar, yo no puedo valorar, yo no puedo determinar sobre una declaración dada por el presidente de la República, que es mi superior”. Manifestó.