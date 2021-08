$!Minerd suspende profesora porque nunca asistió a laborar

“Como así nosotros abogamos como ADP para que se respete el derecho de los maestros que están enfermos que sean liberados de las aulas que no pueden cumplir que no pueden asumir, así como defendemos a esos maestros y hemos abogado para que se consideren, no vamos a defender personas que quieran estar cobrando sin trabajar”, sentenció.

Negó que haya ejercido alguna presión para que se produjera su cancelación y advirtió que su rol es defender al maestro que trabaja, no a quien no cumple sus funciones.

Lo que argumenta la profesora

Contactada por Diario Libre, la profesora explicó que, aunque es docente, se hizo un protocolo para enviarla a una escuela, porque la pasada incumbente le pidió que trabajara en el área de comunicación del Minerd.

“En esa escuela (Ángela María Bencosme Báez, de Juan López), no había las condiciones (internet, computadora), para yo hacer mi trabajo de comunicación y una fundación me acogió (prestó el local) para que yo trabajara desde ahí.

“En realidad, yo no fui (a la escuela que fue asignada), yo tenía mi telegrama ahí, pero yo no fui, pero ellos sabían que yo no estaba ahí, incluso los actuales incumbentes sabían dónde yo estaba, porque ellos me convocaron a reunión.

La reunión fue realizada el pasado mes de noviembre, en la que la encargada de Recursos Humanos y encargada del departamento de Psicología de la Regional 06, le sugirieron integrarse a sus labores en la escuela antes citada, a lo que la docente se negó alegando que debía, antes, ponerlo en conocimiento de su jefe político.

La docente, asegura que donde trabajó fue en una red nacional de comunicación del Ministerio de Educación, difundiendo información del interés del Ministerio.

El director del distrito en Moca desconoce los trabajos que realizaba la maestra, alegando que esta no ha enviado reportes que lo sustenten. También dijo que desconoce si existe, en la actual gestión, la oficina a la que la maestra hace referencia.

De acuerdo a lo informado por la dirección distrital, la profesora Cruz Rodríguez fue desvinculada durante la gestión del exministro Andrés Navarro, debido a que no se encontró registro de firmas que avalen el cumplimiento de su trabajo; más tarde en la gestión de Antonio Peña Mirabal fue restituida para realizar trabajos en el área de comunicación.

Pese a que reconoce que no ejercía las funciones que reseña su nombramiento, la profesora sostiene que hay una persecución política en su contra.