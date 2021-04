$!Ministerio de Educación sancionará colegios que imparten docencia presencial

El ministro de Educación, Roberto Fulcar, advirtió que habrá sanciones para los colegios que impartan docencia de manera presencial sin autorización y reveló que la Dirección de Colegios Privados envió una comunicación a las instituciones de educación privada recordándoles que aún no pueden asistir alumnos a clases en medio de la pandemia.

“Nosotros no hemos autorizado a los colegios a impartir docencia presencial, no podemos hacer excepciones pues es un tema de salud, un tema de ciencia y con eso no podemos jugar a los sentimientos, ni a los privilegios. Tenemos que aplicar decisiones y parámetros comprobados científicamente por las instituciones de salud”, expresó.

Entrevistado en el programa El Despertador, el funcionario no explicó en qué consisten las amonestaciones que se impondrían a los colegios que imparten docencia presencial sin permiso del Minerd.

“En el día de hoy, la Dirección de Colegios Privados del Minerd está haciendo una supervisión y entregando la circular y reiterándoles que no están autorizados a volver a la presencialidad y el colegio que esté abriendo sin una autorización se está colocando al margen de la Ley”, recalcó.

Confirma sube tasa de positividad en al menos 10 municipios

El Ministro de Educación confirmó que hay municipios en los que se tendrán que suspender las clases semipresenciales, debido al aumento de la positividad establecida de casos de COVID-19 y anunció que las escuelas de otros municipios comenzarán a recibir alumnos porque registran una positividad por debajo del cinco por ciento.

Fulcar explicó que la tendencia es ampliar la cantidad de municipios que se integrarán a las clases presenciales.

“Lo que esperamos es que una gran cantidad de municipios entren a la docencia semipresencial y otros salgan y tengamos que retornarlos a las clases a distancia”, explicó el funcionario.

De acuerdo a Fulcar, no pasan de diez los municipios que tendrían que volver a la educación a distancia, pero no especificó cuáles son estas demarcaciones.

Adelantó que continuarán las visitas de supervisión a los diferentes centros educativos, para determinar si están aptos para impartir docencia en la modalidad presencial y garantizar que los 48 municipios donde se está dando clases cumplan con los protocolos establecidos.