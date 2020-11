$!ADP: casos maestros con COVID deben alertar para tomar medidas

Casos de COVID-19

Presencialidad

Xiomara Guante cree que el panorama descrito indica que este no es el mejor momento para hablar de presencialidad en las aulas y dijo que no entiende la desesperación de algunos sectores como Acción Empresarial por la Educación- Educa- en plantear esa sugerencia. “Yo no entiendo cuál es la desesperación ahora... que sectores como Educa, que fue que encabezó el entrenamiento de los profesores, después que entrenan y a menos de un mes de haber empezado la docencia a distancia, ahora plantean que por qué no nos vamos a la presencialidad o semipresencialidad”.

En tanto que la viceministra de Salud Colectiva, Ivelisse Acosta, al responder preguntas sobre la peetición de grupos de padres para la educación presencial, indicó que las decisiones que se tomen con relación a cualquier tipo de apertura no serán tomadas por presiones externas, sino dependiendo de la evolución epidemiológica del país.