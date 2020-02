$!Mujer alfabetizada: “Me siento muy agradecida por llevarme hasta ahí”

SANTO DOMINGO. “Me siento más que agradecida por llevarme hasta ahí”, escribió Úrsula Contreras Heredia en agradecimiento a Coqui (Johanna Núñez) y a Olivia, las mujeres que durante seis meses se dedicaron a enseñarle a leer y a escribir.

Úrsula estaba nerviosa, pero eso no impidió que su rostro mostrara la alegría, porque su vida ha cambiado después que aprendió a leer y a escribir.

“Úrsula Contrera, Ramona, Morena, Ramiro y Lorena” fueron los nombres que escribió para demostrar que es una nueva alfabetizada. Además del propio, son los nombres de sus hermanas, hija e hijo, estos últimos de 21 y 19 años.

Cuando tenía tres días de nacida contrajo polio, enfermedad que le afectó la pierna derecha. Dijo que no fue a la escuela porque su familia era muy pobre y que su papá murió cuando ella y sus siete hermanos eran unos niños, por lo que fueron repartidos entre tíos y abuelos, pero ella se quedó con su madre.

Se enteró del Programa de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo, a través de Coqui, que la motivó a alfabetizarse.

Lo primero que aprendió a escribir, después de las vocales, fue su nombre completo y su número de cédula y, como toda persona que aprende a leer, dice que cuando sale a la calle lee todos los letreros y que a veces sale con su esposo, éste la felicita, porque también fue de las personas que le motivaron a alfabetizarse.

“Antes vivía en la oscuridad y ahora estoy en la claridad. Me siento bien, dándole las gracias primero a Dios y después a mi coordinadora Coqui, porque me ayudó bastante. No sabía leer nada y hoy me defiendo”, comenta Contreras.

Dijo que llegó a sentirse mal en muchas ocasiones, cuando recibía algún papel (documento), porque no sabía lo que decía. Ella solo sabía escribir Uci, porque su pareja y padres de sus hijos le enseñó para que firmara.

Olivia Arias, facilitadora, y Coqui, son las responsables de que Úrsula sea una de las 750 mil personas en todo el país que aprendieron a leer y a escribir, a través del Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo, cuya meta es de cubrir una población de 800 mil iletrados.