$!Mujer denuncia colegio prohibió entrada de niños por falta de pago; el centro lo niega

La versión del centro educativo

Diario Libre contactó al centro educativo para conocer su versión del caso. La directora de Maternal Diamante de Dios, Rosmery Melo, aseguró que el hecho de que los niños, en principio no entraron al colegio, no se debió a la falta de pago como denunció Larissa.

“Como ella no tiene ya potestad en el Distrito Escolar (10-06) para hacer nada, porque está fichada, ella me advirtió a mí, y ahí está la nota de voz, de que iba hacer este show que ella hizo hoy”, añadió Melo.

La directora contó que desde ayer se le está pidiendo a Larissa que pase por la oficina y que esta se ha negado, alegando que no tiene nada qué hablar con la directora. Incluso hoy, cuando fue al centro, se le requirió que ingresara a esperar a Melo para hablar, y también se negó.

Por tanto, se le dijo que entonces tomara a sus niños y que esperara afuera a la directora, pero que en ningún momento se le expresó que los niños no serían recibidos por la falta de pago.

“Dejó a los niños afuera, se montó en su vehículo y salió y la niña salió detrás del vehículo y mi mamá fue a socorrer a la niña”, narró, al tiempo que refirió que, en otra ocasión, Larissa se detuvo en la esquina del colegio y llamó a los infantes y es en ese momento cuando la niña sale detrás de la madre y se cayó en el contén y tuvo la directora que pararse y levantarla.

En cuanto al “secuestro”, Rosmery Melo dijo que desde el Distrito Educativo se le recomendó que no le entregara los niños a Larissa hasta tanto no lleguen los agentes de la Policía Nacional para que no se alegara que eran maltratados.

Melo contó que se asesoró con el Distrito Educativo donde le dijeron que “ella (Larissa) le va a ocasionar un problema porque ella lo ha hecho en tres colegios diferentes”.

“El problema no es el pago, porque el pago a mí no me importa, el problema es la falta de respeto hacia mi personal y hacia mí. Esa señora deja los niños enfermos aquí. Ayer la niña llegó con toda la boca partida y con puntos (sutura) y ella ni siquiera me supo decir nada”, afirmó.

Otra situación, aseveró, que ha tenido con Larissa es con relación al niño de cuatro años que tiene una condición especial que no ha sido diagnosticada porque la madre, afirmó la directora, no ha ido a hacerle los estudios correspondientes.

“Del distrito me dijeron que este no es un colegio para niños especiales. Le pedimos que llevara al niño al neurólogo, al psicólogo, para saber qué tenía y que trajera la constancia de que ella lo llevó, nunca la trajo. Desde hace meses atrás se le está advirtiendo de que, si no trae una constancia para ayudar al niño a progresar con su aprendizaje, no lo íbamos a recibir más”, señaló.