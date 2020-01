$!Mujer denunció colegio no aceptó hijos por pago lleva caso hasta Ministerio Público

Montero expresó sentirse “indignada” de que el centro educativo Maternal Diamante de Dios haya dicho que su hijo tiene una condición especial y que, por culpa de ella, no se haya diagnosticado correctamente porque se ha negado llevarlo a evaluar. De igual forma, negó que haya llevado a sus hijos enfermos al centro educativo.

Larissa Montero, la mujer que denunció ayer que sus dos hijos no fueron aceptados en el colegio por falta de pago, llevó el caso hasta los ministerios de Educación y Público.

Hoy los niños no asistieron a la escuela y fueron evaluados por el Ministerio Público y el psicólogo y se está a la espera del Ministerio de Educación para la entrega de los documentos de los menores, para que puedan continuar con sus estudios en otro colegio.

De regreso al centro educativo, aseguró que allá no le querían entregar a sus hijos, por lo que dijo que se trataba de un “secuestro”. Por tanto, decidió llamar al Sistema de Emergencias 9-1-1 para que, en presencia de agentes de la Policía Nacional, dejaran salir a los menores del centro.

El colegio

El Maternal Diamante de Dios aseguró que los niños, en principio, no fueron sacados del centro educativo por falta de pago, sino que le habían dicho a la madre que esperara a la directora, y que a esta negarse, le pidieron que esperara afuera con los niños.

“El problema no es el pago, porque el pago a mí no me importa, el problema es la falta de respeto hacia mi personal y hacia mí”, expresó ayer a Diario Libre, Rosmery Melo, directora del centro.