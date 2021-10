$!Niños sin clases porque conserje trancó la escuela en Elías Piña

Los estudiantes de la comunidad Matadero, en Elías Piña, no han podido iniciar las clases presenciales, a pesar de que el Ministerio de Educación abrió el año escolar 2021-2022 el pasado 20 de septiembre.

Un conserje, supuestamente molesto porque lo cancelaron, cerró la escuela con cadena y candado e impide el paso a la comunidad, que no se atreve a quitar la barrera por miedo a una agresión.

La situación la denuncia Marisela Encarnación, quien tiene dos niñas de seis y siete años en la escuela multigrado de Matadero, las que ahora se quedan sin opciones cercanas de estudios, igual que los otros ocho niños que recibían docencia en el lugar.

“Yo he ido dos veces al Ministerio (a la dirección provincial) y no resuelven nada. Dicen que vienen, pero no han venido”, contó la joven madre.

Dijo que la situación se agrava debido a que la escuela, de una sola aula en la que imparten los cursos de primero a tercero de primaria, fue levantada en unos terrenos donados por el conserje despedido.

Encarnación aseguró que, aunque la comunidad ha intentado mediar con el señor, éste se muestra amenazante y las madres, igual que la profesora, que también es la directora, tienen temor a que el hombre pueda agredirlas. El conserje dice que mantendrá la escuela cerrada hasta que sea repuesto en el cargo, según narró la mujer.