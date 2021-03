$!No hay condiciones para aplicar Pruebas Nacionales este año, advierte el ministro de Educación

El funcionario explica que por el contexto en que se está desarrollando el año escolar, producto de la pandemia por el COVID-19, la aplicación de las pruebas no generaría beneficios al sistema educativo y por el contrario, entiende que “aportaría muy poco”.

El ministro de Educación, Roberto Fulcar, informó que no existen las condiciones para aplicar las Pruebas Nacionales correspondientes al año escolar 2020-2021, que finaliza el próximo 29 de julio .

¿Cómo serán evaluados los estudiantes?

En otro orden, las autoridades del Ministerio de Educación se refirieron a la forma en que serán evaluados los estudiantes, a propósito de que las clases se están impartiendo de forma virtual. En ese sentido, la viceministra de Servicios Técnicos Pedagógicos, Ligia Pérez, indicó que el rendimiento del estudiantado no estará sujeto a la aplicación de exámenes.

“Realmente se ha demostrado que eso (los exámenes) no aporta información valiosa para nosotros poder retroalimentar el proceso, porque unas preguntas que se respondan bajo presión y preguntas que probablemente no demuestran la competencia que el estudiante debe haber desarrollado, pues no tiene sentido hacerlo”, sostuvo la funcionaria al ser entrevistada en el programa Matinal, junto a Fulcar y otros miembros del gabinete de Educación.