$!OEI plantea transformación e innovación es el futuro educativo

El secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), Mariano Jabonero, planteó que la transformación e innovación constituyen el futuro educativo.

Por esa razón, abogó para que los modelos educativos se enmarquen dentro de la Cuarta Revolución Industrial y que sean tanto presencial como a distancia.

Precisó que será necesario que la escuela se beneficie de las nuevas tecnologías y que garantice oportunidades para todos y todas.

En ese sentido, expresó que la tarea de la OEI es “ayudar a los gobiernos y trabajar juntos con ellos para que ese futuro diferenciador y distinto sea posible, real y sobretodo, que de acuerdo con lo que dice la agenda 20-30 nadie quede atrás”.

Manifestó que el objetivo fundamental de la OEI es que los países miembros crezcan con condiciones de igualdad y equidad, inclusión y progreso.

Jabonero habló durante un panel realizado sobre el nuevo modelo educativo en el contexto del Covid-19, como parte de la conclusión de los trabajos de la 78° Reunión del Consejo Directivo de la OEI, que llevo a cabo en la República Dominicana.

Manifestó que la pandemia ha modificado de forma “rápida, insospechada y grabe” la situación del servicio educativo en toda la región.

Recordó que a raíz del coronavirus, el 11 de marzo pasado, cuando se declaró la pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS), quedaron confinados cientos de millones de niños y jóvenes en la región, lo que “interrumpió aquello que veníamos haciendo desde hace siglos”.

Dijo que como consecuencia del cambio tecnológico, el modelo educativo que estaba vigente antes del Covid-19 había entrado en una crisis profunda.

“Ese modelo educativo como consecuencia de la pandemia ya ha quebrado por completo”, analizó.

Añadió que “lo que va a ocurrir a continuación ya no va a ser volver atrás. No va a ser volver al modelo que se originó en el siglo XXVII. No va hacer aquel modelo que en los últimos años demostraba de forma sistemática, y contumaz, ineficacia e ineficacia, con malos resultados educativos y con consolidación de las desigualdades sociales a partir de la educación”.

Recalcó que ya comenzaba a cuestionarse el valor que tenía el modelo educativo existente antes de la pandemia y que la inercia no es el camino porque representaría el retroceso.

Precisó que en la escuela existen desigualdades que se deben superar como por ejemplo, los problemas de conectividad.

Reveló que el pasado 2 de diciembre la OEI aprobó el programa- presupuesto para dos años que impactará a 23 países que forman parte de la comunidad iberoamericana.

La salud primero

Al ser entrevistado por los periodistas en torno a las peticiones de que sea permitida la educación preuniversitaria presencial, el secretario general de la OEI manifestó que la prioridad debe ser siempre la salud de estudiantes y docentes.

Favoreció que “poco a poco, de forma paulatina” se contemple el retorno gradual a las aulas, “siempre y cuando haya riesgo para la salud. Yo creo que eso prevalece por encima de todo”.

Para él la República Dominicana es uno de los países que ha tenido un control más positivo de la pandemia.

Afirmó que todos los países de la región cerraron las escuelas por el Covid-19, a excepción de Nicaragua.

Indicó que han iniciado educación a distancia además de la República Dominicana, los países de México, Brasil, Perú, Argentina y Chile.