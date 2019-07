$!Orden del Ministerio de Educación está plagada de ideología de género

“Esto es anticientífico, esto precisa de la fuerza del Estado, de violentar el derechos de los padres a educar en valores a sus hijos y entiendo que los dominicanos no les dejarían a sus políticos, igual que los argentinos, no le dejaremos a nuestros políticos nuestras billeteras para que nos las cuiden, no veo porque, entonces, les dejaríamos la educación moral de nuestros hijos. Las escuelas están para educar, no para doctrinar”

Agustín Laje, politólogo con especialización en terrorismo, contraterrorismo, crimen organizado y coordinación interagencial