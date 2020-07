$!Padres “pegan el grito” ante anuncio de que educación seguirá virtual

Un aluvión de críticas y cuestionamientos provocó la información emitida este martes por el Ministerio de Salud Pública de que todas las clases a impartir en el territorio nacional serán de manera virtual, incluyendo la primaria y secundaria, para evitar la expansión del contagio del COVID-19.

La medida está contenida en la resolución 180018, que declaró al país en “estado de pandemia nacional” debido al rápido contagio registrado en la nación por el COVID-19. El recién finalizado año escolar se desarrolló en un 70% de manera presencial, mientras que el restante 30% fue impartido por muchos centros públicos y privados de manera virtual, debido a la pandemia.

Algunos de los que se quejan de que las clases sean virtuales aducen que no tienen condiciones para tener los niños el día entero en sus hogares; otros ponen en duda los resultados de ese método de enseñanza y existen hasta los que se niegan a pagar la colegiatura completa “solo para que el colegio me diga que página estudiar”.

Se expresaron en las cuentas de Diario Libre luego de la publicación de la noticia “Continuará la educación virtual en todos los niveles, según resolución de Salud Pública”.

“Pero los padres estamos trabajando, cómo lo harán los pequeños”, fue la reacción de Karina Anabel Cepeda Abreu a lo que Marianela Reyes Reyes le contestó: “Buena pregunta esa, hay que ver todos los inconvenientes que se presentan”.

Un usuario identificado como Moisés DA fue de los que cuestionó los resultados de la educación virtual.

“Eso es terrible para la formación académica. No se molestan en aprender nada y los exámenes son en grupo y con libro abierto. Después les hacen una pregunta básica del material cubierto y no saben nada. Viene una generación muy mal preparada”, fue su planteamiento.

Otros culpan a los maestros, a quienes acusan de hacer una labor muy deficiente y cargar a los padres académicamente.

“Si te muestro lo que le dieron a mi niño en estos tres meses, se te cae la cara”, expresó Rafelina Severino.

“Algunos solo te mandan el link, mátese usted solo, como en mi caso”, indicó una lectora identificada como la licenciada Beltré.

“... Eso yo no lo veo bien, porque la clase virtual no dura ni una hora. Deben ser más conscientes”, subrayó María Fernández.

A lo que Elizabeth Costa contestó: “A mí lo que me da es risa ‘calidad de las técnicas’ y ‘estrategias de enseñanza’? Jajajaja”.

“Estoy muy de acuerdo con la medida ya que es por la protección de nuestros hijos, ahora bien, con los padres en el trabajo no se puede dar un seguimiento adecuado al aprendizaje de los estudiantes, es mucha responsabilidad para los padres”, adujo Yenny Peguero.

Negados a pagar mes completo

También fueron muchas las quejas por el tema de pagar la colegiatura completa sí se aplica el método virtual de enseñanza.

“La colegiatura incluye la estadía en el aula (ambiente adecuado de estudio), sumado también el consumo de herramientas manuales en la que el/la estudiante hace uso y aprende, (colorear, ir a la pizarra, dictado, manualidades, robótica, informatica, deportes, etc). Eso no hay manera que a distancia se logre, por tanto que se cobre el servicio del profesional de la pedagogía que es mucho menos que lo que me cobra el colegio”, indicó Addy Álvarez.

Defendió su argumento con este otro mensaje: “Y la realidad también es que la mayoría de los maestros tampoco están capacitados para dar una clase virtual, entienden que enviar fotos por WhatsApp o hacer una videollamada ya eso está perfecto”.

“Por qué no iniciar en enero 2121? Por otro lado será igual el pago a los colegios? Haremos todo y ellos solo corrijan o se sentarán de 4 a 6 horas a dar su clase de verdad”, se preguntó Karina Anabel Cepeda Abreu.

¿Y las computadoras y el internet?

Otra queja fue la falta de recursos para poder adquirir los equipos adecuados para que los estudiantes se formen virtualmente. Igualmente, de los costos en que se tendrá que incurrir.

“Mínimo el Gobierno o Educación (Ministerio) se encargarán de darnos computadora y internet gratis a todos los estudiantes de bajos recursos, porque de lo contrario habrá muchos niños niñas y adolescentes y adultos que no podremos seguir”, indicó Yonaira Paulino Castillo.

Ronny Lebrón expresó: “Ahora si es verdad que la escolaridad se va a poner jodona, vamos a tener que comprar libros, mascotas y, aparte de eso, también comprar equipos como tablets y computadoras y pagar una mensualidad obligatoria de internet con el mismo monto de colegio, los muchachos van listo para ir a la NASA”.

“Yo quiero que el Ministerio de Educación me diga dónde tengo que ir a buscar la laptop y el dinero para el internet, dónde ni para terminar el ciclo académico que pasó teníamos muchas personas”, dijo Cindy Valdez.

Algunos padres la respaldan

Esas posiciones contrastan con la de algunos padres que les brinda su apoyo total a las clases virtuales, partiendo de la premisa que la salud de los niños es lo primordial. Lenny Vásquez fue una de ellos. “Excelente, tiempo difícil donde la salud es primero, ante todo el rol de los padres o tutores es darle seguimiento a sus hijos en los contenidos de cada aprendizaje”.

“Eso es lo mejor, no podemos exponer a nuestros niños, la salud está primero que todo”, manifestó Nilcia Francisca Gil, mientras Edrilenny Fabián dijo: “Eso está muy bien, yo prefiero tomar el papel de madre y maestra y aunque tenga que llegar del trabajo cansada y ayudar mis niños en sus clases lo haré así, con tal de no exponerlo a que se puedan contagiar en la escuela”.