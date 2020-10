$!Padres que quieren educación presencial exigen respuestas del Gobierno

El colectivo de Padres por la Educación Presencial en República Dominicana (PPEPRD), con el respaldo de 27 entidades educativas y profesionales, y asociaciones de padres de colegios privados, entregaron una carta al presidente Luis Abinader y a los ministerios de Educación y de Salud Pública, para solicitar al gobierno que priorice, a la mayor brevedad posible, el retorno seguro y voluntario de los niños, niñas y adolescentes a los centros educativos.

La petición está contenida en un carta remitida a las autoridades por el colectivo a través de la cual afirman que esperan que los menores de edad puedan ir a las aulas como ha ocurrido con los demás ámbitos de la sociedad.

“Es contradictorio e inexcusable que ya estén operando servicios y actividades no esenciales como iglesias, cines, gimnasios, restaurantes, bares, hoteles y clubes, a la vez que se permitan congregaciones de personas en espacios públicos y privados y se promueva el turismo interno, mientras los niños, niñas y adolescentes permanecen fuera de las aulas”, afirma el colectivo de padres.

Agrega que las consecuencias tanto físicas como psicológicas del aislamiento en los menores de edad han sido considerables y aseguran que “dejarán secuelas que les afectarán a lo largo de sus vidas”.

Cuestionan la niñez haya sido marginada y olvidada en las medidas de reapertura de los diferentes segmentos de la sociedad pese a las recomendaciones de organismos internacionales, experiencias en otros países y nuestra realidad social.

La junta directiva de PPEPRD está integrada por Montserrat Bordas, Gabriela Porello, Claudia Tavares, Jugenme Rodríguez y otros padres.

Respaldo al PPEPRD

La solicitud cuenta con el respaldo de cinco asociaciones de padres de colegios privados, seis entidades profesiones sin fines de lucro y 16 profesionales, entre los que figuran pediatras, infectólogos, educadores y psicólogos.

Por las asociaciones de padres firman el documento Claudia Montás, del Colegio The Community for Learming; Karla Báez, del Colegio The American School of Santo Domingo; Joanne C. Michel Méndez, del Preescolar Bambino y Carolyn Selman, del Preescolar Discover and Learm.

Además, el Colectivo Primera Infancia RD; la Asociación de Instituciones Educativas Privadas (Ainep); la Red de Colegios Amigos (Redca); la Asociación de Pequeños y Medianos Colegios Privados (Adopemecp); Gestores Educativos Dominicanos (Gedom) y el Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia Espaillat (Pedepe).

Profesionales que apoyan la solicitud

La lista de profesionales que apoyan la petición la integran los pediatras Francisco Martínez Cabruja, Marie Gabriela Cáceres y Michelle Romero. Además, los infectólogos Rita Rojas y Claudia Blanco, los educadores Raquel Garrido, Lorena González, Odile Grullón, María Esther Trueba; las psicólogas Liliana Trueba, Michelle Lizardo, Paula Cercas y Paula Cercas, estas últimas especialistas en desarrollo infantil. También, la pedagoga terapeuta Isabella Paz; la psicopedagoga Aixa Gámez, el ex secretario de Educación, Pedro Porrello Reynoso y el empresario Juan Tomás Tavares.

Reuniones

Según informaron a Diario Libre, miembros de la Junta Directiva del PPEPRD sostendrán una reunión el próximo miércoles, con la directora de Comunicaciones del Minerd, Diulka Pérez.

El encuentro se realizará a las 10:30 de la mañana.