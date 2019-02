$!Panaderos entregarán los panes y las galletas del desayuno escolar

Los panaderos decidieron entregar los panes y la galletas del desayuno escolar a las escuelas, pero solo van a despachar lo que su capacidad de producción les permita, porque no tienen los recursos económicos para suplir el 100% del alimento.

Asimismo, advierten que si el Gobierno no les paga los RD$ 50 millones diario como prometió el director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), René Jáquez Gil, suspenderán la entrega de los alimentos el lunes de la próxima semana.

“El panadero va a despachar, según su capacidad, ahora si esta semana ellos (autoridades) no cumplen el acuerdo, el paro va para la otra semana”, dijo Aaron David Dinzey, de la Unión de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina (UMPIH).

El Gobierno les adeuda RD$ 700 millones a los panaderos y el ministro de Educación, Andrés Navarro, prometió empezar a pagar este mes.

Se prevé que algunos alumnos tengan que compartir los panes o galletas con sus compañeros o que en algunos centros educativos las raciones no lleguen , porque los suplidores dijeron que no están en capacidad de suplir el 100% de las raciones, porque no cuentan con el dinero para abastecerse de los insumos y ya los acreedores se niegan a fiarles.

Además de los estudiantes, los más perjudicados son los pequeños panaderos que, alegadamente, están sin dinero para preparar los alimentos.

Los panaderos suplen 1 millón 800 mil raciones de panes y galletas diario y tienen una deuda acumulada de RD$ 700 millones desde agosto del pasado año.

Mientras tanto, el director del Inabie, informó recientemente que cuentan con 6 mil millones 963 mil pesos, para cubrir los compromisos contraídos con todos los suplidores, lo que incluye a los del almuerzo escolar.