$!¿Pedro Bran o Pedro Brand? dos nombres para este pueblo y municipio

Estos datos parecen convencernos de que el nombre del pueblo es en efecto Pedro Brand, aunque en esa explicación no aparecen los datos históricos que lo sustentan, pero de alguna parte los sacarían los munícipes. Datos de esta naturaleza deben ser soportados por pruebas documentales de carácter histórico para que sean creíbles.

Resulta, sin embargo, que en documentos antiguos ese paraje aparece con el nombre de Pedro Bran. Así vemos que, en el año 1720, el Gobernador del pueblo de Los Minas, informaba al Gobernador de la colonia española, que había ordenado a los “capitanes de negros” Pedro Bran y Antonio del Rosario a recoger a todos los esclavos fugitivos que habían huido de la colonia francesa de Saint Domingue, y se habían establecido en el poblado de San Lorenzo de los Negros Minas, cerca de la capital Santo Domingo. Este dato lo sacamos de un trabajo del historiador Amadeo Julián que aparece en la revista Clío No. 195, página 57. Esa revista es el órgano de la Academia Dominicana de la Historia.

Haciendo un paréntesis, debemos consignar que los negros traídos como esclavos desde África en los años de la colonización española eran de diferentes etnias, es decir, de grupos humanos con afinidades raciales, lingüísticas y culturales diferentes. Podemos mencionar Mina, Jolofe, Bran, Mandinga, Angola, Arará, Bámbara, Biafra, Carabalí, Congo, Fala, Locumí y otras. Vemos aun otros dos poblados dominicanos que conservan esos nombres, Mina y Mandinga que indican que en esos parajes se asentaron personas de esos lugares africanos. Bran aparece también.

En el año 1907 salió una importante obra “La República Dominicana, Directorio y Guía General” de Eugenio Dechamps, en la cual, entre los parajes de la Provincia de Santo Domingo, aparece “Pedro Bran” y se mencionan sus principales hombres, en los que se destacan los apellidos Dicen y Pereira.

Tres años después de ese dato, tenemos otro y es que en el año 1910 el Gobierno de Ramón Cáceres le otorgó a un extranjero llamado Ely Dorsey el derecho de explotar una supuesta mina de oro en Pedro Bran, según aparece en la Gaceta Oficial No. 2152. ¿Sería ese Dorsey el mismo que se menciona en los datos que nos ofrece el ayuntamiento? Muy probablemente, aquí hay, pues, una conexión interesante. Vemos que seguía la creencia de que en la región había minas de oro. Y el nombre seguía siendo Bran. Pero es evidente que no apareció oro pues se hubiera sabido de inmediato. La concesión, cuando se venció no fue renovada. Pero vemos que el señor es de apellido Dorsey no Brand, por lo que se puede especular que no dio su nombre al pueblo, sino que se asentó en el mismo y que por ser norteamericano se inglesó el nombre de pueblo.

La región alrededor del rio Haina había sido famosa por el oro que aparecía en sus arenas y por muchos años al principio del periodo colonial hubo minas en la misma y se fundaron fortalezas y pueblos para organizar la búsqueda de ese precioso metal El Bonao y La Buenaventura fueron dos de esos pueblos, el primero siguió con vida hasta hoy, pero el segundo fue abandonado y desapareció de la historia.