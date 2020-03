$!Peña Mirabal niega que él y personal del Ministerio de Educación tengan coronavirus

El ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, desmintió la tarde de este jueves que él o empleados de esa cartera tengan coronavirus (COVID-19), como afirmó, ha circulado por las redes sociales.

En un video, el funcionario explicó que efectivamente han tenido colaboradores que han presentado tos y fiebre, pero aseguró que fueron sometidos a la prueba para determinar la presencia de la enfermedad, resultando negativa.

“Incluso se hablaba de que personal del Ministerio de Educación había sido alcanzado por el virus y nosotros debemos informar a la ciudadanía que eso no es cierto, ha habido personas que han presentado tos, fiebre, pero que han sido despachadas y se les han hecho las pruebas correspondientes y han dado negativo”, detalló.

Con relación a su cuadro de salud, dijo que, hasta el momento, no está afectado de COVID-19.

“Convocamos esta rueda de prensa porque ha circulado, incluso alguien ayer me llamó y me preguntó que si era cierto que yo había sido contagiado con el virus, y yo dije, hasta ahora, que yo sepa no. Y cuando entré aquí me tomé la temperatura y estoy entre los rangos normales”, detalló.