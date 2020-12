Pepe Abreu: “Lo que ha pasado es una verdadera aplanadora”

“Ellos no me notificaron nada. Cuando yo dejé de cobrar en nómina fue que me dí cuenta que ya no estaba trabajando. Dizque me pudieron una falta y que era por la falta que me cancelaron. Dizque que yo falté tres días consecutivos y no es cierto. Me siento muy mal porque incluso he tenido que venir varias veces aquí y me han pedido un paquete de papeles... que aquí dicen que allá lo saben y allá dicen que aquí (en el MAP) lo saben... y no me han dado los papeles que tienen que darle y me han puesto a gastar pasaje”.

Scarlet Yannette Montero Álvarez, Ex digitadora, FEDA