$!Ponen a circular libro sobre el aportes de la sociología al desarrollo del país

El sociólogo y catedrático universitario Celedonio Jiménez Santos puso en circulación el libro “Aportes de la Sociología al Desarrollo de la Sociedad Dominicana”, en el que destaca los aportes que han hecho los profesionales de esa rama al país.

Se trata de una obra de 193 páginas cuyo contenido está dividido en cuatro períodos, desde que surgió la escuela de sociología en el país en 1962 hasta la caída del expresando Joaquín Balaguer en 1978, también desde el ascenso al poder del Partido revolucionario dominicano, en 1978 hasta su caída en 1986.

Otra etapa analizada sociológicamente es la comprendida durante el período del retorno al poder del ex presidente Balaguer, en 1986 hasta 1996 y una última etapa la del Partido de la Liberación Dominicana desde el ascenso al poder del ex mandatario Leonel Fernández, en 1996 hasta los dos períodos del ex presidente Danilo Medina en, 2012-2016 y 2016 hasta 2020.

“Lo que yo hago es en cada uno de esos periodos, a la luz de los de lo que pasó en esos períodos, que escribieron los sociólogos, relaciono lo escrito por los sociólogos, los trabajos que hicieron los relaciono con cada uno de esos períodos, en realidad el trabajo permite hacer ver que hay un gran aporte y producción de sociólogos para trazar políticas sociales”.

Entre los profesionales de la sociología que destaca la obra y que han hecho aportes están Isis Duarte, José Del Castillo, Carlos Dore, Mario Bonetti, Carlos Andújar, Frank Báez, Dagoberto Tejeda, entre otros.

Al final del libro Jiménez hace 14 conclusiones sobre los temas abordados por sus colegas, y sus propios aportes, durante los cuatro períodos en que se ha dividido el libro.

Los interesados en adquirir la obra pueden dirigirse a la escuela de sociología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) o su Economato.

Celedonio Jiménez entregó personalmente un ejemplar del libro “Aportes de la Sociología al Desarrollo de la Sociedad Dominicana” a la directora de Diario Libre, Inés Aizpún.