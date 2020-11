Preocupan aprestos en SFM para cancelar a 3,114 empleados administrativos Minerd

“Buenas tardes, gerentes. ¿Cómo están? José Luis Ortega de este lado. Gerentes, hay buenas noticias, muy buenas noticias. Hoy sostuvimos un encuentro con el Ministro de Educación, doctor Roberto Fulcar en San Francisco de Macorís y las informaciones son muy positivas, muy, muy positivas, con relación a lo que tiene que ver con educación me parece que empezamos las cancelaciones que es lo que yo más estaba esperando en este proceso”, expresa.

Dos roles: ¿Maestros y técnicos?

También, DL supo que unos 200 maestros, supuestamente del Partido Revolucionario Moderno –PRM-, fueron designados por la Dirección Regional 07, del Minerd en San Francisco de Macorís, para desempeñar roles como técnicos interinos.

“Pregúntale a ella (a la Directora Regional) porque les quitó a los niños para las clases a distancia a esos maestros y los designó como técnicos y ahí están chocándose en los pasillos porque no tienen donde sentarse”, expresó la fuente.

Pero la directora regional, María Guadalupe Bruno, contactada vía telefónica por Diario Libre, desmintió esa información.

Aunque admitió que como tiene que tener “gente de confianza” y que como las clases son a distancia por lo que pueden impartirse desde cualquier lado, ella tiene a varios maestros que están dando apoyo de forma “honorifica”.

Argumentó que no podía especificar la cantidad de maestros que desempeñan esos roles de apoyo en horas de la tarde y que no “tienen muchas cargas académicas” pero que no eran 200, como se denunció.

“Tendría que contarlos...” manifestó Bruno.

Sobre la voz que se filtró del director distrital No.07-02, José Luis Ortega, alegó que no había tenido tiempo de escucharla aunque si había visto su foto en las redes sociales.

Agregó que “no tengo nada que decir” al respecto.

En tanto que el presidente de la filial de la ADP, en San Francisco de Macorís, Sixto Gabín, aunque dijo desconocía sobre la veracidad de ese audio, afirmó que eso demuestra que el país debe cambiar para lograr mayor institucionalidad.

Dijo que debe cambiar la práctica de que “empleados infelices”, que no tienen buenos salarios ni pertenecen a sindicados cada vez que cambian los gobiernos “barren” con ellos.

“Es que los empleados no deben ser de un gobierno. La gente no debe perder sus empleos porque cambie un gobierno”, expresó.