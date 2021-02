$!Presidente Abinader: Educación anunciará la próxima semana el cronograma de retorno a clases presenciales

Se han entregado 118,992 dispositivos

Se heredó un modelo educativo que no funciona

El presidente Abinader dijo que el modelo educativo que heredamos de anteriores administraciones no funciona, o al menos no como debería, y que es un modelo del pasado que no llega a todos los alumnos en igualdad de condiciones, que no genera calidad y que no prepara a los estudiantes para el trabajo.

“Por ello, hemos convertido en bandera de nuestro gobierno la inclusión efectiva de todas las dominicanas y dominicanos a los procesos educacionales, mejorarlos, y no dejar a nadie fuera ni atrás”, expresó.

Agregó que este año el reto del sistema educativo ha sido mayúsculo, precisamente porque el compromiso de mejorar la educación se ha encontrado de frente con los efectos de la pandemia, que ha imposibilitado la vuelta a las aulas de forma segura.

“Por eso hemos decidido continuar desarrollando y fortaleciendo la nueva modalidad de educación a distancia, para cuya implementación hemos dispuesto los recursos económicos y humanos necesarios a fin de que todos los estudiantes puedan ejercer su derecho a una educación de calidad sin importar las circunstancias”, concluyó el jefe del Estado.