$!Profesores de la UASD adeudan miles de horas de clases; autoridades se las descontaron de sus salarios

Las pasadas autoridades aprobaron una resolución para que las clases no impartidas se puedan reponer, como ocurre en las universidades privadas, en las que muchos de los profesores de la UASD trabajan, pero esto fue dejado sin efecto por la actual gestión, alegando que no cuentan con espacios adecuados ni para impartir la docencia de manera regular.

Asegura que el deducción que hacen las autoridades no tiene la intención de garantizar el cumplimiento del calendario ni de vigilar la calidad de la docencia, sino que es para llenar un vacío financiero.

Los docentes, representados por el presidente de la Federación de Asociaciones de Profesores de la UASD (Faprouasd), Wagner Gomera Aquino, solicitaron al Consejo Universitario que derogue la resolución que impone el descuento por horas de clases no impartidas y la devolución del dinero descontado, que estima en RD$ 14 millones.

Posición UASD

Sobre el particular, el vicerrector administrativo, Pablo Valdez Martínez, dijo que no tiene el dato específico de la cantidad de horas no impartidas, pero que sobrepasan las miles.

Negó que los descuentos se hagan para cubrir la falta de recursos económicos, sino que los docentes interpreten la necesidad de cumplir con los horarios de clase, porque cuando un profesor no asiste a su docencia conlleva un efecto negativo en el rendimiento de los estudiantes.

Dijo que uno de los elementos que desde fuera se toman para tratar de denigrar a la universidad es atribuirle es que los profesores no imparten la docencia con el horario que se le tiene asignado, y que eso debe cambiar.

Sostuvo que la rectora Emma Polanco instruyó al departamento correspondiente investigar si algunas de las ausencias computarizadas tienen algún error.

Reconoce que los profesores, como seres humanos, pueden presentar algún tipo de inconveniente que les impida ir a impartir clase, pero que eso no debe ser una costumbre, como sucede en muchos de los casos en los que se ha hecho el descuento.

“El pago y el trabajo en un docente son directamente proporcionales”, comentó Valdez.