Retorno voluntario a clases presenciales preocupa a directores de centros educativos

Directores de centros educativos manifestaron este jueves su preocupación ante el retorno presencial de clase sea voluntario, debido a que eso podría complicar los procesos de enseñanza y cargar más a los docentes, que tendrían que dar clases en las aulas y también a distancia, a los que no opten por mantenerse en esa modalidad.

Así lo expresaron por separado Belkis Rosario, directora de la Escuela Primaria San Rafael, ubicada en Los Guandules, y Jeannette Francisco, de la Escuela Nacional de Sordos, situada en Villa Consuelo. Ambos sectores del Distrito Nacional.

“Estoy dispuesta a hacerlo semipresencial, pero también hay un problema ahí. Si fuera semipresencial, que sea voluntario el retorno a las aulas, ¿los maestros van a estar dando la clase aquí y también virtual? A mí me gustaría que me respondieran esa pregunta, ¿cómo lo haríamos? Los maestros tendrían más carga laboral”, expresó.

Consideró que los maestros “se van a explotar” ante lo que sería la nueva dinámica.

Entre los otros aspectos que le preocupa de la vuelta a las aulas, figura la falta de agua potable, que no existe suficiente personal administrativo y docente.

“No estamos en disponibilidad ahora mismo de abrir la docencia, porque no tenemos agua. Usted sabe que el agua es primordial, esencial para la salud. Si no tenemos agua con qué los niños se lavan las manos, cómo los niños van al baño”, analizó.

Señaló que no tiene porteros, ni conserjes y que también tiene personal vulnerable con enfermedades preexistentes.

La Escuela Primaria San Rafael pertenece al Distrito Escolar 15-02 y cuenta con 502 estudiantes, 15 docentes y siete empleados administrativos.