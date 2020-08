Roberto Fulcar propone un nuevo contrato social por la educación dominicana

Sobre fecha y modalidad del próximo año escolar 2020-2021

El designado ministro de Educación, Roberto Fulcar, explicó que, si bien es cierto que convocar a la comunidad educativa a clases presenciales representa un gran riesgo en estos momentos, tampoco es una opción adoptar la “cobardía” de sentarse a esperar que pase la pandemia sin dar continuidad a los procesos educativos. Sin embargo, expuso que no está en condiciones de anunciar de manera formal cuándo y bajo qué modalidad iniciaría el año escolar 2020-2021, por respeto institucional, pues aún no ha sido posicionado como ministro de Educación. “Yo no soy todavía el ministro de Educación, hay un ministro de Educación, a quien yo respeto... y yo quisiera respetar su posición de ministro de Educación de la República Dominicana hasta el 16 de agosto”.