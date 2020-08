$!Salud y educación, pilares del primer discurso de Abinader como presidente

Promete devolver la seguridad con reforma policial

El presidente Abinader anunció una reforma policial que promueva cambios en la cultura institucional y que impulse la profesionalización de los servicios que los agentes deben ofrecer a la ciudadanía ante la inseguridad que afecta al país. “Sin ley no hay seguridad, sin seguridad no hay libertad y sin libertad no hay democracia. Y el que tenga la tentación de sacrificar alguno de estos valores para preservar otro, los perderá todos”, dijo.

Sostuvo que la inseguridad afecta a miles de dominicanos y dominicanas. El 77% de la sociedad considera la delincuencia como su principal preocupación. Afirmó que ese problema debe ser solventado superando el viejo concepto de orden público, porque las causas de este mal son mucho más complejas y profundas. “Debemos mejorar y atender la prevención, creando oportunidades que cierren la puerta al recurso a la delincuencia a la vez que llevamos intensos programas educativos sobre el impacto negativo del alcohol y las drogas entre los más jóvenes. También fortaleceremos las acciones de disuasión estrechando la colaboración de la Policía con la sociedad a la cual debe servir y proteger. Esto requiere un esfuerzo colectivo tan grande como la meta que queremos alcanzar: un país sin violencia”, dijo.

Precisó para lograr ese objetivo se necesita implicar a todo el pueblo, pero en especial a aquellos que velan por la seguridad y libertad y por supuesto, al cuerpo de Policía Nacional. “El servicio de policía, tiene encomendadas tareas tan vitales para el desarrollo de nuestra nación, como proteger la vida, la integridad física de las personas, preservar el orden público o promover la convivencia ciudadana. Nuestra deuda con este servicio es tan grande como la obligación que tenemos para mejorarlo”.