$!Sectores llaman a ver con prudencia retorno a clase presencial

Dijo que, precisamente, la crisis no ha pasado y por eso no se puede abrir la docencia presencial ahora y que es por eso se está elaborando un protocolo para cuando sea el momento, ir abriendo las aulas a la presencialidad.

De su lado, Jaime Tolentino , presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Padres, Madres, Amigos y Tutores de la Escuela (APMAE), prefiere esperar la decisión del Ministerio de Salud Pública sobre este particular.

El sector educativo ha estado inmerso en distintos debates. Uno de ellos: “Educación presencial ¿sí o no?”, que realizó Educa. En estos, muchos padres han reclamado el derecho que tienen a tomar una decisión sobre la seguridad de sus hijos.

Laura Abreu, de la Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad propone iniciar la presencialidad en zonas remotas donde se dificulte el acceso a la tecnología. Ella propone planificación y preguntarse: ¿Cuánto va a durar la pandemia?

Samuel Conde, presidente de la Acción Empresarial por la Educación (Educa), institución que representa al sector privado en materia de educación, reiteró recientemente que la salud no es negociable y que lo primero que se debe tener presente es cuidar a todos los trabajadores de la educación: docentes y no docentes. No obstante, dijo que numerosos estudios han determinado que las escuelas son sitios seguros si se aplica la debida protección sanitaria.

Decisión del CNE

El Consejo Nacional de Educación (CNE) aprobó este miércoles a unanimidad que las clases en las aulas comiencen durante el presente año escolar, como han reclamado diversos sectores, entre éstos el empresarial.

El ministro de Educación, Roberto Fulcar señaló que la CNE acogió el protocolo preliminar para el retorno gradual, voluntario, seguro y bajo consentimiento a las aulas, elaborado por la Mesa Técnica, conformada por los ministerios de Educación y de Salud Pública.

Saludó el trabajo de seguimiento, evaluación y planificación de esa mesa técnica. También informó que la próxima semana la misma Mesa Técnica presentará un calendario y un cronograma para el inicio de la presencialidad, “obviamente para comenzar este año”.