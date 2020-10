“‘Sin-sin’ recibirán ayuda económica y trabajo mientras estudian en Infotep”

El director general del Instituto de Formación Técnica Profesional (Infotep), Rafael Santos Badía, afirmó que su gestión está muy interesada en “enamorar” a los “sin-sin”, sin trabajo- sin estudio, para que obtengan formación técnica, conseguirles trabajo y mientras estudian, a través de aportes de cooperación internacional, darles un subsidio económico para sus gastos.

Al participar en el Diálogo Libre, del Grupo Diario Libre, junto a Mayra Morla, subdirectora general y Maura Corporán, gerente de Normas y Desarrollo Docente del Infotep, el funcionario ofreció detalles de ese proyecto, mediante el cual la institución que dirige pretende dar un subsidio de aproximadamente 5 mil pesos mensuales.

Se refirió al 36% de la población dominicana que no tiene escolaridad ni trabajo.

Precisó que para poder abarcar a esa población el Infotep tiene previsto trabajar con alrededor de 700 mil estudiantes de la provincia Santo Domingo, a través de un proyecto cuyo costo estimado ascendería a 4 millones 700 mil pesos.

Aclaró que el Infotep no cuenta con esos recursos económicos pero los va a gestionar a través de los fondos del Gobierno central y de organismos internacionales.

Dijo que en procura de establecer lo que sería una “mesa de donantes”, tocaría puertas en Estados Unidos, en China y en la Unión Europea, para lo cual ya ha iniciado conversaciones con representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que han manifestado su interés en gestionar el apoyo de los organismos de cooperación internacional.

Manifestó que para lo único que tiene previsto durante su gestión buscar el financiamiento internacional es para costear ese novedoso proyecto y así poder becar a la población más vulnerable que se denomina: “sin-sin”, ya que a su entender llamarles “ni-ni” es una especie de acusación, como si esas personas sin oportunidades para el progreso tuvieran la culpa de su situación.

Sostuvo que el Infotep tiene muy claro su misión y que por esa razón ese proyecto social no podrá costearse con el presupuesto de esa institución. “Si logramos una mesa de donantes para juntar los fondos nos comprometemos en 10 años a eliminar los ‘sin-sin’ y a bajar casi a cero la delincuencia. ¿Quiere decir que los sin-sin son los responsables de la delincuencia? No, no... de ninguna manera. Quiere decir que en un país donde no haya desempleo y donde haya competitividad la delincuencia es baja”, analizó Santos Badía.

Destacó, que siguiendo las directrices del presidente Luis Abinader, el Infotep centrará sus esfuerzos en disminuir los “sin-sin del Gran Santo Domingo, del sector capitalino de San Carlos y de la provincia Duarte y de esa forma contribuirá a evitar la delincuencia. Propondrá un diálogo con los empresarios para determinar las necesidades de éstos.