$!“Solo el 37% del magisterio nacional está registrado en ARS Semma”

NTO DOMINGO. “Tenemos una siniestralidad muy elevada: 1.25, o sea, que de cada peso gastamos RD$1.25 en cada afiliado de estos (maestros pensionados y jubilados) por la gran demanda de servicio, pero contamos con una subvención trimestral por parte del Ministerio de Educación, que está muy empeñado en que todo el magisterio retirado tenga los servicios de nuestra ARS (administradora de riesgos de salud)”.

La declaración corresponde a Sonia Féliz, directora ejecutiva de la ARS Semma, quien afirma que sin el aporte que le realiza el ministerio a la administradora les sería imposible operar. Asegura que esos recursos le permiten subsanar un poco lo que es el servicio médico a la clase magisterial.

Féliz precisa que cada trimestre el ministerio le entrega RD$175 millones a ARS Semma, debido a que los aportes que hacen sus afiliados no alcanza.

Revela que la ARS tiene 20,800 pensionados y jubilados, lo que hace que sus gastos sean “muy altos”, debido a que es una población más demandante de servicios de salud, lo que aumenta la siniestralidad de la ARS, asumidos con el mismo per cápita que tienen las demás administradoras que no cubren a pensionados y jubilados.

“Necesitamos un aumento del per cápita, principalmente para ese colectivo del magisterio (pensionados y jubilados). Por eso, otras ARS lo excluyen porque no son capaces de subsistir con una siniestralidad tan elevada. Pero no somos una institución con fines de lucro, no somos un negocio”, indica.

Resalta que en el último semestre gastaron en medicamentos del Programa de Promoción y Prevención RD$154 millones, cifra que al año asciende a cerca de RD$310 millones. Explica que el programa entrega medicamentos de prevención para diabetes e hipertensión a 10 mil afiliados, sin costo alguno.

“Por eso, para mantener ese buen servicio al magisterio, necesitamos el apoyo de su empleador, en este caso el Ministerio de Educación”, manifiesta.

Destacó que la administradora tiene recaudaciones promedio mensual, por el per cápita que aportan los afiliados, de RD$287 millones.

Al participar en el Diálogo Libre de este periódico, la ejecutiva señala que a su llegada a la entidad las finanzas estaban deficientes, aunque agrega que no han encontrado ningún tipo de irregularidad y que se han mantenido con sus ingresos. PG