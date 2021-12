$!Suplidores denuncian nuevo director de INABIE se apresta a firmar contratos de licitación irregular

Una comisión que representa a más de 500 suplidores afectados por los procesos del desayuno y almuerzo escolar, denunciaron que el recién designado director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) Víctor Castro Izquierdo, se niega a recibir dicha comisión en su despacho, para discutir la situación que enfrentan luego de haber ganado la licitación y los dejaran fuera de la adjudicaciones.

Izquierdo asumió luego de que el presidente Luis Abinader destituyera a Cecilio Rodríguez como director de la institución, luego de que se denunciaron irregularidades en el proceso de licitación de más de 13 mil millones de pesos para el almuerzo escolar.

Idalci Devora y Sadid García abogados de una parte de los suplidores explicaron que los procesos para contratar el servicio de alimentación escolar estuvieron marcados por serias irregularidades que fueron se validadas con el informe de la comisión del Ministerio de Educación, designada para investigar el proceso.

Manifestaron que estas irregularidades, dieron al traste en la afectación de cientos de oferentes, que, habiendo cumplido con los criterios establecidos, no resultaron con asignación de raciones; otros cientos, que recibieron asignaciones que no permiten sostener las actividades operativas; duplicidad en notificaciones de adjudicación; diferencia entre las asignaciones del acto de adjudicación, y las notificaciones de adjudicación; adjudicados según el acto, y que no fueron notificados; entre otras tantas irregularidades en la asignación, que impiden un correcto servicio al consumidor final, que son los estudiantes.

Citaron la existencia de 326 ofertas recibidas por el INABIE, que no aparecen en el portal transaccional, pero que hoy aparecen adjudicadas, es una evidencia clara de que el INABIE violó los procesos, y que distribuyó las raciones discrecionalmente.

“Ante lo antes expuesto, una comisión representante de más de ochocientos oferentes que no están afiliados a una asociación, solicitó reunirse con el director de INABIE, cuyo móvil, era socializar con él y los nuevos directivos, sobre estas situaciones, presentándole el problema y las evidencias de los mismos, desde la óptica de los afectados –en el marco normativo de Compras Públicas-, y analizar posibles soluciones y dicho acercamiento fue rechazado”, afirmaron.

Señalaron que ante está situación genera mayor malestar a los afectados, y pone en duda el interés del nuevo director, por buscar soluciones.

Quejas de la DGCP

Los suplidores también se quejan de que la Dirección General de contrataciones Públicas no ha fallado los recursos jerárquicos y medidas cautelares sometidos por más de 150 empresas que fueron perjudicadas en el proceso de licitación.

“Al día de hoy la DGCP ha mantenido un silencio administrativo lo que nos lleva a pensar de que se están haciendo cómplices de esas irregularidades por las que han sido destituidos los antiguos incumbentes del INABIE”, expresaron.

Finalmente hicieron un llamado al presidente Abinader para que intervenga, pues aseguran que los funcionarios del INABIE no están trabajando con la bandera de la lucha por la transparencia que es el estandarte de su gobierno.