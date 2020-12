$!Televisoras y emisoras, que transmiten clases, retornan a programación regular hasta el 7 de enero

Televisoras vuelven a transmisiones regulares

El vicepresidente del Grupo Corripio, Valentín Báez, informó a Diario Libre que han retornado a su programación anterior en Telesistema, canal 11 y Teleantillas, canal 2 para transmitir dibujos animados y películas con contenidos para niños y jóvenes.

En tanto que, la directora de CDN, Canal 37, Alba Nely Familia, explicó que han retornado a su programación regular en las tandas matutina y vespertina.

Detalló que a las 9 a.m. están repitiendo el noticiario de las 6 a.m.; mientras que las 10 a.m. transmiten el programa “Más que noticias”

En tanto que a las 11 am difunden el programa “Saber del Sabor”, que era difundido anteriormente en ese mismo horario.

“En la tarde volvimos a transmitir a las 3 de la tarde “Tu opinas” con Félix Victorino que lo habíamos mantenido en nuestras redes sociales y a las 4 de la tarde Agenda Mundial”, detalló la comunicadora.

Informó que a las 5 p.m. están transmitiendo el programa “Agenda Noticiosa”.

Representantes de otras empresas televisoras, que no quisieron ser identificados, informaron que también difundirán dibujos animados, series y peliculas.