$!Trabajo en grupo y en familia aporta resultados excelentes a estudiantes

Crear conciencia sobre los problemas sociales en niños de primaria constituye una proeza difícil de lograr, pero con tenacidad e involucrando a los padres, tutores y familiares cercanos es posible conseguirlo.

Esta es la meta de Nilka Negrón, maestra diplomada y con una vocación de servicio incomparable. Ella adora enseñar. El proyecto se inició hace apenas dos años, con alumnos de primer grado del Look At Me School International. 30 niños que pusieron todo su empeño en exponer sus ideas acerca de la contaminación ambiental.

La iniciativa dio frutos, y al año siguiente, los alumnos pidieron hacer otro trabajo sobre Pinky. Esta vez el tema fue sobre el reciclaje y los niños, ya de segundo curso y con más argumentos, realizaron una segunda entrega, que fue acogida por la dirección del colegio en el exterior.

Este año, marca el fin de la historia de Pinky, con un tema que se ha hecho viral por las repercusiones sociales, psicológicas y personales que implica el tema del bullying, escrito en inglés y español por los menores.