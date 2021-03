Un “nudo legal” tiene en el limbo la terminación de 637 planteles escolares

“Al momento de los sorteos, las escuelas no tenían presupuestos definitivos, sino un presupuesto base, hecho a partir de un diseño prototipo general que no consideraba la topografía del terreno, el estudio básico de suelo, las características de vulnerabilidad del área escogida o, en el peor de los casos, no se tenía el estatus legal del terreno, o ni siquiera se había identificado un lugar específico donde ubicar el plantel escolar sorteado y contratado”, dijo Ascensión.

Mientras que Roberto Fulcar indicó que hay 557 escuelas terminadas y no pagadas. De esos hay 200 planteles en proceso de pago, y 199 ya inaugurados se encuentran en proceso de fiscalización, revisión o corrección de los cierres de contratos correspondientes.

Durante una rueda de prensa en el Salón Verde de la casa de Gobierno, Fulcar dijo que se está organizado las opciones que beneficien tanto al Gobierno como a los contratistas.