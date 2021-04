$!Universidades admitirán de nuevo estudiantes de educación de excelencia académica

Insistió en que no se quiere volver atrás, ni eliminar la norma y que es de suma importancia que el maestro esté bien preparado. “No hay ningún interés de parte nuestra, vamos a colocar a cada quien en el lugar donde tiene que estar, en el camino a la excelencia”, recalcó García Fermín.

“Esta revisión debe ser pensada, no sólo para elevar el nivel de calidad teniendo como referente la realidad de los actuales docentes, sino teniendo como fundamento los indicadores que la sociedad global, a través de las diferentes comunidades educativas y los estudios realizados, se ha dado para definirse un docente de calidad”, agregó el funcionario.

“Si los resultados de este estudio revelan que todo está bien, no vamos a modificar la norma”, insiste García Fermín, quien entiende que la queja de las universidades no es meramente económica.

De acuerdo con el funcionario, no se quiere eliminar la Normativa para la formación docente de excelencia, pero sí revisar los resultados de su aplicación hasta la fecha “porque algo no está marchando bien”, y para ello se le solicitó a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) una evaluación, cuyos resultados serán presentados el próximo lunes 26.

García Fermín afirma que la Normativa 09-15 se aplicó sin consenso, pues la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), nunca estuvo de acuerdo con ella y de hecho no se acogió a esta regla a pesar de que el Consejo Universitario la aprobó en el año 2016.

“En vista de que la evaluación se tomará más tiempo y no se tendrá una decisión en breve, resolvimos comunicar a las instituciones de educación superior que admitan de nuevo a estudiantes de Educación para la excelencia”, expresó.

De acuerdo con el ministro, la carta en la que solicitó a las universidades, el 22 de diciembre, no inscribir nuevos estudiantes de docencia era temporal, hasta tanto se revisara la normativa y como no ha concluido el estudio se admitirán ingresos bajo la normativa.

Objeción de universidades

El viceministro de Evaluación y Acreditación del MESCyT, Juan Francisco Viloria, citó parte de las objeciones que tendrían algunas universidades a la Normativa 09-15 y una de ellas es que la Prueba de Aptitud Académica (PAA) se ha convertido en un obstáculo para que los estudiantes puedan ser admitidos para estudiar docencia.

También que esta prueba fue diseñada para países donde los sistemas educativos funcionan y al aplicarla aquí, con las deficiencias de nuestra educación, los estudiantes no la pasan y que es “excluyente”, entre otros aspectos.

“Eso lo que indica es que la solución al problema (profesores sin las condiciones) no viene por una prueba excluyente de por sí y no aplatanada o validada al contexto, que lo que había que hacer era crear las condiciones para un curso de remediación, de nivelación. Eso había que hacerlo, porque de aplicare esa prueba no íbamos a cumplir con esa meta del gobierno anterior, que desde 2016 al 2020 debería haber 20, 000 estudiantes de excelencia para educación”, expresó Viloria.