$!Universidades apoyan medida de no matricular nuevos aspirantes a maestros de excelencia

La Asociación Dominicana de Universidades (ADOU) apoya totalmente la medida del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) de suspender la matriculación de estudiantes para carreras docentes con base en la normativa vigente, hasta que se revise la Meta Presidencial sobre Formación Docente para la Excelencia, en la que se basa la aplicación de dos pruebas que muchos aspirantes a profesores no logran pasar.

“Pero no solamente el problema es que no pasen la prueba, porque también se hizo una variación. Las pruebas tenían un rigor de una puntuación que debían de tener y, al momento en que se empezaron a aplicar, prácticamente, el 80 por ciento que tomaba la prueba no la pasaba”, dijo ayer a Diario Libre, José Alejandro Aybar, presidente de la ADOU.

Explicó que la medida del Mescyt se tomó por una solicitud de la entidad –que agrupa a 33 universidades– junto con la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU) y su presidente, Alfredo de la Cruz Baldera, quien además es rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm).

“Esa reunión se llevó a cabo en la Pucmm, donde participaron las directivas de ADOU y ADRU, y solicitamos su revisión (de la normativa 09-15), la cual le ha creado mucho daño a la formación de docentes en el país”, dijo Aybar.

Dentro de la citada meta presidencial, y para garantizar que los maestros se integren con mejores calidades al sistema educativo, se comenzó a aplicar de forma obligatoria –como manda la normativa 09-15- la Prueba de Orientación y Medición Académica (POMA) y la Prueba de Aptitud Académica (PAA) del College Board, que pone exigencias mayores para la entrada a la carrera docente para la excelencia.

Aybar, quien es rector de la Universidad del Caribe (Unicaribe), puso como ejemplo que en la Universidad Tecnológica del Sur (Utesur), “que era una universidad que su mayor población era de estudiantes de educación, de un día para otro, se vieron en la situación de que no podían aceptar a ningún estudiante en esa carrera porque no pasaban las pruebas”.

En un informe, entregado en agosto del año pasado por la anterior gestión del Mescyt, se indica que la Meta Presidencial sobre Formación Docente para la Excelencia –trazada en el período 2016-2020- fue preparar 20,000 maestros de excelencia, sin embargo, solo ingresaron a la formación docente 5,000, y habían egresado unos 370. Según Aybar, hay universidades que han estado “al borde de cerrar” por la forma drástica en que bajó su población estudiantil.

El Mescyt, en colaboración con el fondo de inversión de impacto INICIA Educación, financió la primera aplicación de la prueba PAA, y las universidades asumieron posteriormente el coste.

“No entendemos por qué debemos pagar 15 dólares por cada prueba de PAA, la cual envían desde Puerto Rico al país, y deben volver a Puerto Rico para ser evaluadas; luego devuelta al país con los resultados a veces seis meses después de tomarlas”, se quejó Aybar. Entiende que este no es un examen para un contexto y vocabulario dominicano.

Aybar apoya que se apliquen evaluaciones de este tipo, pero considera que en el país hay académicos con la preparación suficiente para elaborarlas. Y, bajo ese entendido, propugna porque la POMA sea mejorada, y se elimine la PAA para ser sustituida por otra hecha para un público local.