$!Vacunación, tasa de COVID-19 y las presiones inciden en retorno a clases

En desacuerdo

Varias Seccionales de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) no están de acuerdo con el regreso total a clases presenciales, alegan que la pandemia no está controlada, el Ministerio de Educación no ha entregado los fondos descentralizados y las escuelas no cuentan con las condiciones sanitarias para el regreso a las aulas.