$!EEUU supera los cuatro millones de casos de COVID-19 en un continente en emergencia

El ritmo de la pandemia arrojó nuevas cifras sombrías este jueves, día en que Estados Unidos alcanzó los cuatro millones de casos de coronavirus y Europa superó los tres millones, mientras los contagios diarios siguen trepando a números sin precedentes en otros países de América, como Brasil y Argentina.

El presidente Donald Trump, que minimizó durante meses el impacto de la crisis, calificó esta semana de "preocupante" el alza de los casos en el sur del país, de lejos el más enlutado por la pandemia en términos absolutos, con más de 144,000 muertos por COVID-19.

En ese contexto de incertidumbre, Trump canceló la "gran" convención republicana prevista en Jacksonville para entronizarlo como candidato del partido para las presidenciales del 3 de noviembre.

"Este momento no era el apropiado, no estaba bien por lo que está ocurriendo recientemente, el alza (de casos) en Florida. No es el momento de albergar una gran convención de este tipo", afirmó el mandatario.