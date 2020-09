Egehid anuncia plan de rescate para presa de Pinalito

“Tenemos que estar conscientes, autoridades, agricultores y todas las fuerzas vivas de Constanza, que si no aplicamos una solución oportuna a este problema en poco tiempo no tendremos río, no tendremos presa, no tendremos hidroeléctrica pero tampoco tendremos agricultura ni vida silvestre”, razonó el funcionario al conversar con periodistas de la zona.

Salazar agregó que el presidente de la República, Luis Abinader, está interesado en que el problema creado por la sedimentación en la presa de Pinalito se resuelva y que en lo adelante sería el propio mandatario quien anunciaría el proyecto definitivo y sus características, atendiendo también, al hecho de que el uso de pesticidas en la cuenta alta del río Tireo y otros afluentes genera una gran contaminación, afectando, incluso, el acueducto de Bonao.

El funcionario acudió a la presa de Pinalito acompañado de los ingenieros Samuel Peralta, director de Desarrollo Hidroeléctrico, y Máximo D’Oleo, técnico especialista de Egehid, además, estuvieron el alcalde de Constanza, Juan Agustín Luna; el director del distrito municipal de Tireo, Antolito Báez; y Pedro Ramón Lamarche, director del distrito municipal de La Sabina.