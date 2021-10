$!Ejército Nacional controla despacho de combustible en Jimaní ante crisis en Haití

Advertencia de no cruzar

Los inconvenientes en la estación molestan a los residentes locales porque no tienen acceso al combustible de manera normal. “El problema es que pagamos los dominicanos por los problemas de los haitianos. Normalmente no hay problemas entre nosotros, pero estas cosas causan que uno coja pique con ellos”, expresó Rolando Estrella, sentado con cara de molestia en su motor mientras esperaba el avance de la cola. Los camioneros dominicanos que transportan combustibles están advertidos por la Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fenatrado) de no adentrarse en Haití a dejar la mercancía por la inseguridad. Ricardo de los Santos, presidente de Fenatrado, dijo recientemente que el transportista que lo hace es por su propia cuenta.