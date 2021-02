$!El 62% de los peloteros criollos no juega más de cinco años en MLB

Entre 1956 y 2014 llegaron al Big Show 634 dominicanos, según la lista que aprueban los historiadores locales y 619 según Baseball-Reference, que solo incluye a los nativos. De ese grupo 495 ya habían terminado su carrera o no han vuelto a jugar en la liga. DL repasó la trayectoria de esos 495 criollos y encontró que solo 189 aparecieron en más de cinco temporadas, el 38%. Es decir, hubo 306 (o el 62%) que se quedaron a mitad del trecho que la Asociación de Escritores de Béisbol de América exige como requisito mínimo para valorar una carrera de inmortal.

El dinero

Mientras un pelotero no cumple los tres años de servicio (un año equivale a aparecer en el roster activo 172 días) está sujeto a ganar el salario mínimo. En 2019, la última campaña completa, esa cifra se fijó en US$555,000 por la campaña o US$16,755 por cada día en nómina. Es entre el tercer y sexto año de servicio cuando el atleta puede discutir su sueldo ante un árbitro independiente antes de quedar libre a los 30 equipos, salvo un despido.

Si bien los prospectos cotizados suelen recibir tentadoras ofertas para conseguir extensiones que adelanten ese proceso y se consiga más dinero delante, no siempre son las más convenientes y a menudo no llegan. Marcell Ozuna quería una desde 2014 y no fue sino este 2021 cuando acaba de conseguir un pacto multianual.

José Ramírez, un finalista a dos premios MVP, aceptó la suya por cinco campañas y US$26 millones en 2017, una ganga para los Indios, ya que si el banilejo hubiese aplicado a esperar a arbitraje pudo haber duplicado ese pago y entrar a la agencia libre el pasado otoño con números para buscar sobre los US$100 MM.