El auxilio financiero que atornilla aliados

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, escuchó complacido cuando Jorge Arreaza, canciller del gobierno de Nicolás Maduro, afirmó en Managua que los revolucionarios venezolanos estarían dispuestos a ofrendar sangre para defender la soberanía y la independencia nicaragüenses. La ofrenda, retórica o no, podía contarse como un añadido a una ayuda concreta de la que sí ha dispuesto el gobernante del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en la última década: los préstamos petroleros del gobierno de Venezuela que le permitieron contar con más de 3.760 millones de dólares que le permitieron impulsar proyectos sociales y socioproductivos, según datos del Banco Central de Nicaragua (BCN).

Muchos de los programas podían ser rotulados con la etiqueta de asistencialismo. En un informe de rendición de cuentas de Pdvsa de 2010, quedó plasmada la inquietud existente en la corporación por el hecho de que no todas las iniciativas vinculadas con la plataforma se orientaban a la “superación de la pobreza”. Los reportes oficiales de Petrocaribe, en cambio, han reivindicado logros sociales y económicos sostenibles y duraderos. Más allá de eso, las ayudas expandieron como virus un dilema de la Venezuela petrolera: la dependencia del bienestar colectivo a los vaivenes de la cotización del mercado de los hidrocarburos.

Beneficios selectivos

El cese del boom petrolero hizo que Nicaragua sufriera un corto circuito en las cuentas de la cooperación, pero en los días cuando llovía el maná venezolano nadie disimulaba la búsqueda de réditos políticos para Ortega. El tono proselitista, por ejemplo, predominó en un acto del programa 200.000 Cocinas y 200.000 mil Cilindros para el Pueblo celebrado el 25 de octubre de 2008 en la Casa Presidencial de Managua con presencia de Ortega y Murillo a falta de un par de semanas para los comicios municipales que eran claves para afianzar el piso político de la pareja.

“Le decimos a nuestro Presidente que confíe en nosotras y que este 52 por ciento que tenemos de mujeres lo vamos a incrementar ¡y lo vamos a demostrar este 9 de noviembre votando en la casilla 2!”, afirmó Dalila Lanzas, quien habló en nombre de las beneficiarias de la iniciativa desarrollada con cargo al Fondo Alba Caribe, de acuerdo con documentos obtenidos para #Petrofraude. El fondo había sido creado bajo la sombrilla de Petrocaribe para impulsar programas sociales y se había activado con un capital semilla de 50 millones de dólares aportados por Venezuela.

Según la documentación de Pdvsa recopilada por #Petrofraude, antes de 2010 se habían desembolsado cuatro millones de dólares de los 8,2 millones de dólares presupuestados. Los resultados, sin embargo, no hicieron honor al nombre del programa porque solo se entregaron 25.100 cocinas y cilindros entre 2007 y 2009 según balances divulgados por el BCN, institución que recibió presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para hacer más transparentes las cifras de la cooperación. La cantidad apenas superó 10 por ciento de la meta que se sugería en el título de la iniciativa.

Al acto de entrega de cocinas en Managua, asistió Carolina Torras, auditora del Fondo Alba Caribe, según una transcripción del evento. La empleada de Pdvsa prometió evaluar el desempeño del programa y comunicar los resultados a los “niveles correspondientes”, pero de las conclusiones de sus exámenes contables no quedaron registros públicos.

Los recursos canalizados a través de ese Fondo Alba Caribe fueron apenas una fracción de lo ejecutado en Nicaragua. Meses después de alcanzar la presidencia, Ortega firmó un nuevo convenio con Chávez en el cual acordaron que 25 por ciento de la factura petrolera sería considerada préstamo no reembolsable. La cláusula era un privilegio que no figura en el modelo de Petrocaribe. Los recursos derivados de esa disposición debían destinarse a obras sociales, que recibirían un empuje financiero inédito.

En el mundo diplomático se tomó nota de las características de la cooperación. “Los fondos venezolanos vienen sin condiciones establecidas, lo que permite al presidente Ortega distribuirlos a su discreción. Eso hace que (...) sean mucho más útiles desde el punto de vista político que los (...) tradicionales de los donantes que incluyen condiciones, supervisión y revisión”, se consignó en un cable oficial del 3 de diciembre de 2008 y que quedó en evidencia tras la filtración divulgada por Wikileaks.

El convenio de Ortega y Chávez estableció reglas para los componentes que sí eran reembolsables: 25 por ciento de la factura podía ser pagado en un máximo de 25 años con intereses de dos por ciento anual y el restante 50 por ciento tenía que cancelarse en efectivo en plazos de hasta 90 días. El gobernante sandinista insistió en no pagar con dinero esa porción de corto plazo sino con alimentos despachados por Alba de Nicaragua, la empresa binacional creada en 2006 y modificada dos años más tarde para sustituir a las municipalidades como socia de Pdvsa por otra entidad pública: la Empresa Nicaragüense de Petróleo (Petronic).

Fuera de las prioridades

Las autoridades nicaragüenses no fijaron ni la educación, ni la salud, dos áreas clave de los programas de asistencia internacional, como sectores prioritarios para la asignación de recursos de los derivados de esta singular cooperación de los préstamos venezolanos. Esa fue la conclusión de un examen de los informes sobre cooperación foránea que publica el BCN realizado para #Petrofraude.

Los datos desagregados al respecto solo se hicieron disponibles desde 2010. Un total de 1.102 millones de dólares fueron dirigidos a programas sociales y otros 1.784 millones a proyectos socio-productivos entre ese año y 2017. En las categorías de atención educativa y sanitaria, incluido el sector agua, se invirtieron 73,6 millones de dólares, cifra que representó menos de uno por ciento del total correspondiente al período.

El resto de los programas han tenido un arco diverso de fines, pero los más promocionados se destinaron a la distribución de alimentos y animales de cría, al subsidio de la electricidad y el transporte, al pago de complementos mensuales para ancianos y trabajadores de baja remuneración y a la construcción de calles y viviendas.

El enfoque de reparto clientelar de algunas de esas iniciativas se puede ejemplificar con el Bono Solidario, el cual fue etiquetado como proyecto socio-productivo. A través del programa se entregaba un monto de 23 dólares mensuales a 150.000 trabajadores del sector público con bajas remuneraciones y un aporte de 32 dólares mensuales a 4.000 ancianos. En cuatro años se repartieron 223 millones de dólares. Desde 2014, el bono pasó a ser financiado por el presupuesto nacional con una consecuente disminución de beneficiarios.

Algo semejante ha ocurrido con otros subsidios como el de la tarifa eléctrica y del transporte en Managua. Alba del Carmen Castillo, una vecina de 78 años de edad de la comarca de Sábana Grande, en la capital nicaragüense, ahora tiene que buscar 4,5 dólares adicionales al mes para pagar el servicio de energía, que desde 2008 había sido subsidiado para 94 por ciento de los hogares del país. Ortega anunció a principios de año que esa ayuda desaparecería gradualmente hasta ser eliminada por completo en 2022.

Al ascender al poder, el dirigente del FSLN encontró un país en el que eran frecuentes los apagones. Chávez activó una rápida operación de apoyo con el envío de plantas de emergencia cuyo costo de operación era muy elevado para ser pagado íntegramente por los consumidores. El presidente nicaragüense con la ayuda, logró revertir las dificultades de suministro como había prometido en campaña. Los equipos enviados por Venezuela sirvieron de activos para la constitución de la empresa Alba Generación, que se convirtió en la principal fuente de electricidad del país. El gobierno aunque logró mejorar la continuidad del servicio y el aporte de electricidad basado en fuentes renovables, aún no ha logrado resolver romper la dependencia con los energías fósiles de las que se obtiene todavía aproximadamente 64 por ciento del suministro.

El subsidio al combustible para el transporte público también comenzó a ser eliminado gradualmente a partir de 2015 salvo en Managua. El plan que había estado vigente desde 2008 y había abarcado a taxis y a colectivos, cuyos conductores disponían de tarjetas electrónicas a través de las cuales se controlaban los galones con descuento por el aporte oficial. Solo en el primer año de aplicación del subsidio, fueron gastados aproximadamente 50 millones de dólares.

Bajo ese contexto de eliminación de ayudas, Ortega enfrenta las protestas que comenzaron en abril de 2018 y que habían dejado al menos 325 fallecidos hasta octubre según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las manifestaciones comenzaron por una propuesta de reforma a la seguridad social que cargaba a trabajadores y empresas con mayores cotizaciones. La represión inicial hizo que el cuadro empeorara. Muchas de las muertes han sido atribuidas a fuerzas de seguridad y a grupos paramilitares que son vinculados a Ortega, lo que ha sido negado por él. El apoyo diplomático de Caracas se ha expresado en la situación y en el discurso de Maduro y funcionarios como Arreaza que no han visto violaciones de derechos humanos del gobierno ni malestar sino una conspiración para sacar al sandinista del poder.

Mientras la solidaridad recíproca ocupa los discursos, el dinero fluye. Entre 2015 y 2018 los préstamos de Pdvsa han superado los 470 millones de dólares. En esos años, el deterioro de la situación y económica de Venezuela ha sido relampagueante. Basta recordar las inflaciones anuales del periodo: 180 por ciento en 2015; 275 por ciento en 2016 y 2.600 por ciento en 2017 y más de 1.000.000 por ciento en 2018 según el FMI.

Logros en perspectiva

Chávez en la cumbre de Puerto La Cruz, Venezuela, en la que se creó Petrocaribe, ratificó la visión que tenía del acuerdo energético. En sus palabras, los proyectos sociales enmarcados bajo el convenio debían “empoderar de derechos” a las poblaciones de los países beneficiarios, ayudar a la “superación de la pobreza” y garantizar la “disponibilidad y accesibilidad a la salud, la educación y al microfinanciamiento de cooperativas, pequeñas y medianas industrias”, entre otros objetivos.

Cinco años después, las memorias de gestión de PDV Caribe, la filial de PDV creada para la gestión de los convenios energéticos en países caribeños y centroamericanos, apuntaban entre sus obstáculos algunos hechos que contradecían el discurso oficial y los principios que motivaron la estrategia social de la plataforma energética.

“Los proyectos e iniciativas sociales impulsados por los gobiernos de algunos de los países adscritos al acuerdo Petrocaribe no están orientadas hacia la superación de la pobreza, de manera sustentable” se señaló en el informe de la empresa de 2010, en el cual se dejó asentado que no existían normas de carácter vinculante en el convenio para prevenir ese tipo de prácticas. “Estas propuestas en su mayoría no han sido formuladas con una visión de desarrollo socio-productivo, sino que más bien, tienden sólo a soportar las políticas asistenciales tradicionales”, se añadió.

